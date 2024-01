Con las rebajas encima, nada mejor que comprar algún calzado que te falte para esta temporada. Los hay de diversos estilos, botas altas, bajas, bailarinas y hasta deportivas. Con estos 10 zapatos que no pueden faltar en tu armario te damos pistas de lo que se lleva.

Y ya puedes empezar a adquirirlos porque las rebajas ya han empezado en la gran parte de las tiendas.

Elige: 10 zapatos que no pueden faltar

Zapatos de salón

Son clásicos pero siempre triunfan y están de moda. De distintos colores aunque el negro es que te va a permitir siempre estar más elegante y tenerlo para todos los eventos, sean del tipo que sean, puedes elegir entre un amplia surtido.

Marypaz

Botas con tacón

Para la temporada otoño e invierno se convierten en el zapato ideal. Son más calentitas y si son de tacón estiliza mucho nuestra figura. Como el anterior, hay de diversos colores. Aunque el negro sigue siendo el dominante, en esta temporada se lleva el metalizado por encima de otros. Hace realmente muy festivo.

Gioseppo

Bota baja

Entre los zapatos que no pueden faltar en tu armario, las botas bajas son siempre un must. Si lo que quieres es ir siempre más cómoda, entonces no hace falta tacón. Verás que tus pies estarán siempre mejor, sin dolor, y no sufrirán por culpa de estar más alta. son las que puedes llevar con cantidad de prendas y a diario.

Schekers

Bailarinas

También son un tipo de calzado que no pasan de moda. Cambian, se modifican, pero están ahí. Este año los dorados y plateados son protagonistas de igual forma que las botas con tacón. Ahora bien, si eliges en negro o rojo sabes que son siempre los elegidos para cada temporada. Irás siempre cómoda y elegante.

Marypaz

Zapatillas deportivas

Son bamba o zapas que permite que puedas mostrar ese lado algo menos formal. Planas, con varios centímetros, de marca, de colores, negras o blancas, sea como sea, debes tener al menos un par de zapatillas deportivas, pues verás que vas cómoda, puedes ir andando aquí, a la sierra o a todos lados y tu pie te lo agradecerá.

Pikolinos

Botas altas

Ya no nos referimos a si llevan tacón o no, si no a las de caña alta que permiten que en invierno nuestras piernas están más calentitas. Son aquellas botas ideales para una falda corta, con jeans ajustados, leggins y vestidos. Transforman nuestro look en todo tipo de situaciones.

Mango

Sandalias en verano

Hay otro calzado estrella. Si bien las podemos llevar en otras épocas del año, las sandalias que son mucho más abiertas se prefieren para el verano para que el pie pueda entonces respirar. En negro, blanco o marrón suelen ser colores preferidos por todas.

Pikolinos

Cuñas o alpargatas

Más allá de las sandalias, hay unos accesorios veraniegos que tampoco pasan de moda. Están entre los 10 zapatos que no pueden faltar en tu armario. Suelen llevar cuñas de varios centímetros y nos veremos realmente más altas.

Merkal

Lo mejor es que son muy cómodas, pegan con todo lo que tengamos, y suelen transpirar, de manera que el pie no se queja.

Botines cowboy

Si todavía no tienes ninguna, tardas. En estas rebajas puedes tener ya unos botines cowboy. Suelen tener un diseño especial, en forma de punta, en piel, y buenos acabados para que se vea una bota estilizada. No hay demasiado tacón, sobre los 5 cm, y las luces con vestidos o faldas, o con vaqueros ofreciendo ese estilo campero con el que cambiarás tu look seguro.

Gioseppo

Botas de agua

Para los inviernos más fríos y pasados por agua (es verdad que cada vez llueve menos) entonces debemos tener botas de agua que permitan que nuestros pies no se mojen. Son muy prácticas y a la vez estilosas.

Zalando botas Hunter