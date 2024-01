Las botas altas están de moda y estas de Stradivarius nos han conquistado

Elegantes y vistosas, las botas altas están de moda. No lo podemos negar y por esto nuestras tiendas favoritas tienen cantidad de modelos para que podamos elegir. Nos hemos fijado en las de Stradivarius.

Tienen taconazo para pisar fuerte e ir más segura, y las puedes comprar ahora o esperar dos días a que estén a mejor precio en las rebajas. De todas formas, pueden volar, así que valora tenerlas ya porque su precio es también asequible en este momento.

Stradivarius tiene las botas altas de moda

Siguen siendo el must de la temporada y no podemos renunciar a ellas. Aportan esa elegancia que transforma nuestro look y si tienen tacón, como estas, entonces todavía nos elevan más. Las llevas con todo.

Estas botas presentan diversas características que la posicionan como el complemento de moda y que no te puedes perder esta temporada. Se cierra mediante cremallera en la parte lateral y tienen altura de tacón de 8,5 cm.

Para que siempre vayas cómoda a todos lados, pese a este tacón que sobresale, cuenta con AIRFIT ®, que es la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Así donde vayas no notarás dolor de pies y podrás ponerte las botas largas jornadas y hasta bailar con ellas en diversas fiestas.

En dos colores, las botas altas de moda

Podrás elegir estas botas en dos colores distintos. El negro es el más clásico pero a la vez sabes que no te falla nunca y las tienes para diario, en la oficina, eventos, fiestas o bien en Navidades.

Mientras que el color blanco es el más se ve, y especialmente en invierno. Es del todo original, y nunca vas a pasar desapercibida. Es más, darás ese look colorista y distinto a los días grises y de más frío que suelen acompañar estos meses.

Materiales de primera

En su composición y cuidados, hay que ver de qué materiales está elaborada esta bota para poder cuidarla como se merece. Así la tienes más tiempo, impolutas, como nuevas y no debes gastarte más dinero para comprar unos zapatos nuevos.

En este caso, hablamos de un corte en 100% poliuretano, siendo el forro de 90% poliéster, 10% poliuretano.

Para sus cuidados, entonces haz caso a los materiales, y también las etiquetas, y si tienes dudas, sólo debes preguntar en Stradivarius. Es importante que las mantengas para que no se manchen o se estropeen antes.

Desde la web de Stradivarius explican que es mejor no lavarlas, no usar lejía, no planchas, no limpiar en seco y no usar secadora.

Las combinaciones posibles con las botas altas de moda

Por suerte, tenemos variedad de look para llevar estas botas, tanto si las tienes en negro como si las prefieres en blanco.

Lo tienes fácil porque hay cantidad de ropa. Siempre quedan perfectas con falda corta de tablillas, jerséis de colores, vaqueros, shorts y con abrigos de paño. Mientras que con anoraks y tops ofreces esa imagen algo más informal que también queda muy bien. Sea como sea, son geniales con todo tipo de prendas que además también puedes comprar directamente en Stradivarius. Verás que es muy fácil.

Cuánto pagarás por este calzado que siempre está en tendencia

Su precio es de 49,99 euros y las tallas que hay en este momento en la página web son de la 36 a la 40. No te fíes mucho porque no quedan tantas unidades.

Sabes que puedes comprar las botas también en rebajas, ¡quedan dos días! Y es posible que en Stradivarius haya ofertas mucho antes, así que ves mirando la web por si hay sorpresas y tienes las botas a un precio más bajo.