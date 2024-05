Saca el máximo partido a las monedas que tienes por casa: la app que revela su precio exacto

Podríamos tener una fortuna en casa, esta App nos permite descubrir el precio exacto de las monedas que tenemos por casa y que pueden marcar la diferencia. Ha llegado el momento de conseguir que cada monede cuente, especialmente cuando estamos ante una situación complicada o queremos hacernos con un extra.

Vender objetos que tenemos en casa o descubrir pequeños tesoros de la mano de este tipo de monedas es una opción que debemos tener en cuenta. Las nuevas tecnologías nos permiten llegar a nuestro objetivo mucho antes de lo que nos imaginábamos.

Podrás sacarle el máximo partido a las monedas que tienes por casa

El cambio del euro a la peseta es algo que seguramente recordaremos toda la vida, ese año 2000 en el que empezamos un nuevo milenio de la mano de una moneda que dejaba atrás nuestra querida peseta. Todos nos sentíamos como parte de ese todo que quizás acabábamos de descubrir, de una Europa que estaba en su momento álgido. Dejábamos atrás el pasado y avanzábamos hacia un presente que se forjaba como una época de prosperidad casi infinita.

Todo parecía perfecto, empezando por una conversión de pesetas a euros que hacíamos con ayuda de una calculadora que nos servía para poder obtener un cálculo perfecto de lo que queríamos gastar o del dinero que tenemos en el banco. Siendo una opción muy recomendable para vivir esos primeros días de cambios. Todo parecía encajar mucho mejor con este sistema que nos permitía perder de vista unos cuantos ceros, de las 100 pesetas del café al euro de ahora, hemos perdido más de lo que parece.

Pero más allá de lo que supuso esa conversión, fue un cambio de moneda que seguro que dejó en casa algunas monedas que guardamos por nostalgia. Con la cara de Franco o del rey Juan Carlos I, marcando el periodo histórico que nos tocó vivir. Viendo la cara de estos personajes podemos saber en todo momento qué estaba detrás de estas monedas que pueden valer una fortuna hoy en día. Hay algunas ediciones que son las preferidas por los coleccionistas.

Desde fuera del mundo de las colecciones es complicado saber cuál es la más adecuada o la menos, pero en esencia, estaremos ante un tipo de moneda que quizás nos solucione algún que otro problema financiero. Gracias a esta App podrás saber el precio exacto de esta moneda que tienes en casa.

La App que revela el precio exacto de tus monedas

La manera más exacta de saber cuánto valen nuestras monedas es consultar con un especialista, pero si no podemos hacerlo, será mejor que contactemos directamente con una App. Un sistema que nos dará una aproximación con la que trabajar, a partir de aquí podemos empezar a ver otra forma de conseguir dinero. Si es una de las que vale más dinero de lo que nos costó ya hemos ganado algo y quizás tengamos suerte para conseguir duplicar o quién sabe los euros que ganaremos con esta app.

Una vez la App nos ha confirmado que pueden valer algo, después sí que podemos consultar con el especialista. Aunque también podemos hacerlo directamente si contamos con la mínima sospecha de que es una fuente de buenas sensaciones. Un elemento que se ha convertido en esencial y que realmente podría ser el que marque un nuevo destino. Las monedas nos pueden dar más de una alegría, quizás tengas en casa una fortuna, algo que sabrás con esta App.

Maktub es una aplicación que nos permitirá saber si tenemos o no dinero en casa. Podemos subir una foto de la moneda y de esta manera la propia aplicación será la que busque si hay dinero o no de por medio. Siendo una forma esencial de poder obtener una buena cantidad de euros, sin saberlo. Usa su propio registro de imágenes, por lo que quizás no sea exacto.

Google Lens también permite subir tus fotos para poder determinar si estás ante una moneda valiosa o no. Siempre puedes conseguir una buena cantidad de dinero sin saberlo, solo con la ayuda de un sistema que te dará una búsqueda exhaustiva en base a estas monedas que se han buscado y se han vendido. Sin duda alguna, una buena opción para iniciarse en el mundo de la numismática.

Estás aplicaciones te pedirán permiso para poder acceder a tus fotos, por lo que debes asegurarte de que sean auténticas y seguras. Nunca facilites el acceso a tu cámara de un sistema que no sea seguro, de lo contrario, puedes tener más de un problema. Una vez verificada la autenticidad de estas, solo te quedará estar preparado para poder ponerte en contacto con los vendedores o buscadores de monedas como la tuya que pueden valer una fortuna.