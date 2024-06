¿Qué significa el emoji de los ojos grandes? Vemos cuándo se usa

Ya hace algunos años que convivimos con estos divertidos personajes que enviamos vía Internet para dar a conocer nuestro estado de ánimo. Aunque no hace tanto que lo tenemos con nosotros, queremos saber qué significa el emoji de los ojos grandes y cuándo lo usamos.

Cuando está solo quiere decir una cosa, y cuando lo mezclamos con otros emojis entonces puede significar otras. Sabemos que tales dibujos pueden a veces despistar, no quedar claro qué decimos o bien damos a conocer muchas cosas de cuál es nuestro estado emocional en ese momento.

¿Qué significa el emoji de los ojos grandes?

Sorpresa

Este emoji representa muchas cosas y por esto lo puede usar en cantidad de ocasiones. Ahora bien, no siempre queda claro todo lo que queremos decir con ello. Siempre depende del contexto y esto es algo que sabes tú y la persona con quien compartes este emoji.

Muchas veces quiere expresar curiosidad y hasta sorpresa. Esto pasa cuando se da una situación inesperada, realmente distinta y expresamos esta sorpresa porque no es algo que no esperásemos.

La sorpresa combinada con otros emojis puede reforzar esta posición. De manera que podemos darlo a conocer con muchos otros para completar aquella frase o expresión que queremos dar.

Esperar respuesta

Es un emoji tan versátil que quiere decirnos muchas cosas. Hay que saber ponerlo e interpretarlo correctamente. Esto pasa cuando estás esperando respuesta y entonces envías este emoji es que sigues esperando que alguien te conteste. Normalmente surge efecto.

Atracción: emoji ojos grandes



Hay más significados del emoji de los ojos grandes. Y es cuando una persona te atrae. Cuando lo pones varias veces, es que estás tan atento a esta persona porque realmente te gusta de alguna forma y debes hacérselo saber a través de esta expresión.

No siempre la otra persona lo puede captar por lo que es mejor que lo dejes algo más claro con otros emojis o acompañándolo con alguna frase que lo deje más claro. Si no, la persona que lo recibe se puede confundir y penar que es curiosidad o bien sorpresa.

Emojis con ojos grandes

Además de los ojos grandes de por sí, hay emojis con caras y estos ojos más grandes. Son realmente expresivos y refuerzan muchas ideas que queremos dar.

Es el caso del emoji de cara de súplica que quiere decir que necesitas ayuda y que estás pidiendo algo pero de una forma bien distinta a como lo harías normalmente. Por esto, muchas personas entonces se sonríen y ceden a esta súplica simplemente porque lo has puesto de forma bien directa.

Tristeza o preocupación

Con estos ojos tan expresivos la verdad es que el emoji que lleva tales ojos grandes expresa tristeza. Lejos de lo que puede querer decir en otros momentos y con ojos separados y únicos, resulta que suele entrever que te encuentras mal o que no te gusta lo que te dice la otra persona.

También puede ir acompañado de otros emojis reforzando esta tristeza por un motivo especial o concreto que lo establece el emoji que acompaña a este.

Se puede usar en determinados ámbitos, pero siempre es mejor que en este caso sea más de uso cotidiano o personal. Si tienes confianza con alguien del trabajo por qué no usarlo pero sin pasarse porque entonces te verás como una persona con mayor preocupación por algún tema laboral.

Junto a otros emojis distintos

Esta cara o bien solo, el emoji de los ojos grandes dice muchas cosas. Pero especialmente cambia o puede reforzar lo que quieres expresar cuando lo estamos mezclando con otros emojis diferentes.

Cuando expresas los ojos grandes junto al emoji que se pone rojo entonces se refuerza la idea que algo te avergüenza mucho o bien que esa persona realmente te gusta, junto a objetos puede expresar incredulidad o bien esa sorpresa mayúscula, y hasta algunas personas lo escogen para decir que algo gusta mucho como ir a cenar, a bailar o algo parecido junto a los emojis de comida y de fiesta, que cada vez hay más y expresa claramente lo que queremos decir.

Día mundial del emoji

Tales emoticones forman parte de nuestra vida antes de lo que imaginamos. Además, parece que cada vez hay más.

En concreto, el 17 de julio se celebra el Día del Emoji, y es cuando más emoticones se envían y se reciben. En general, se envían en aplicaciones de mensajería como whatsapp y también se utilizan en redes sociales para expresar y dar fuerza a una idea.

Aunque no debemos abusar de ellos, hay quien lo usa en demasía y ya prácticamente ni escribe palabras.

Por si no lo sabías, en Japón, tales emoticones se usaron en 1997, pero no fue hasta 2010 cuando se extendieron por Occidente. Y ahora ya no sabemos vivir sin ellos. Mejor usarlos en su justa medida.