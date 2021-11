Acción de Gracias se celebrará, como cada año, el último jueves del mes de noviembre, que este año será el día 25. Así que, el jueves, 25 de noviembre de 2021, muchas personas alrededor del mundo se sentarán a la mesa para celebrar el día de Acción de Gracias. Este día es muy importante, es más, es una de las festividades más importantes en los Estados Unidos en la que los ciudadanos, al ser festivo, aprovechan para reunirse en torno a la mesa con sus seres queridos. Pero, ¿cómo decorar la mesa el día de Acción de Gracias? ¿Es importante poner una decoración especial para ese día?

Lo cierto es que las familias anfitrionas, es decir, las que se encargan de preparar la comida de Acción de Gracias, suelen poner mucho esmero en la decoración de las mesas, así que si tú vas a celebrar este año el día de Acción de Gracias y te toca ejercer de anfitrión, te vamos a dar algunas ideas para poder decorar la mesa en el Día de Acción de Gracias. ¡No te lo pierdas!

Calabazas en el camino de mesa

Las calabazas son típicas del otoño así que, ¿por qué no usarlas para nuestra mesa de Acción de Gracias? Y no nos referimos a ponerlas en una cazuela y cocinarlas, no, sino a usarlas como camino de mesa. Te recomendamos conseguir calabazas de todos los colores, tamaños y texturas para acomodarlas en tu mesa. Eso sí, tendrás que tener en cuenta el tamaño de tu mesa y escoger las calabazas acorde a ello.

Para usarlas en la decoración puedes apilarlas en el centro, formar una fila e incluso colocar pequeñas calabazas en los platos. Las opciones son muy variadas, pero estas son las mejores opciones.

Hojas secas para decorar la mesa en el Día de Acción de Gracias

Si lo prefieres, puedes usar hojas secas en tonalidades marrones, naranjas y rojas para crear un camino de mesa. Es una forma muy económica y original de adornar tu mesa para el Día de Acción de Gracias. Tus invitados sentirán que están comiendo en medio del bosque.

Eso sí, la mejor opción es pegar las hojas secas en una tela y luego colocarlas en la mesa, de esta forma te aseguras de que no se romperán.

Granadas, nueces y piñas

Las granadas son perfectas para decorar la mesa en el Día de Acción de Gracias ya que es una fruta de temporada que nos encanta. Le dará un toque de color precioso y un aspecto muy otoñal, especialmente si decidimos combinarlas con piñas, nueces y otros elementos comunes en esta época.

Las uvas o las manzanas son otras frutas que combinarán muy bien en una mesa de Acción de Gracias y que podremos añadir a nuestro set para dar un aspecto mucho más cuidado. Eso sí, no sobrecargues la decoración de la mesa ya que una vez esté servida la comida para el Día de Acción de Gracias, la mitad de la decoración estará de más y tendrás que quitarla.

¿Qué te parecen estas ideas para decorar la mesa en Acción de Gracias? ¡A nosotros nos encanta!