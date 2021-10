Es muy probable que, si tienes el pecho grande, sufras dolor de espalda, de cuello e incluso de cabeza. A pesar de que muchas personas puedan pensar lo contrario, el tamaño de los pechos grandes puede ser un problema ya que no es nada cómodo ni saludable. Además, tampoco es fácil encontrar un sujetador adecuado cuando se tiene el pecho grande, sino todo lo contrario, es bastante complicado. A esto le sumamos que resultará casi imposible llevar prendas con el escote en la espalda y que, al no encontrar sujetador fácilmente, el escote en palabra de honor también queda casi descartado. Es por todo esto, y más, por lo que no es de extrañar que muchas mujeres con el tamaño de los pechos grande quiera reducirlo. Pero, ¿Cómo hacerlo? ¿Es imprescindible pasar por un quirófano para hacerlo?

Lo cierto es que no, también es posible reducir el tamaño de los pechos de forma natural. Simplemente será necesario seguir una serie trucos que permiten reducir la talla del sujetador sin necesidad de pasar por el bisturí.

Así que, aunque tener pechos grandes sea el deseo de muchas mujeres, también nos podemos encontrar el caso de mujeres que tienen demasiado pecho, por lo que desean poder reducirlo con el fin de evitar molestias y problemas como los dolores de espalda. Veamos a continuación, paso a paso, cómo reducir el tamaño de los pechos.

Las glándulas mamarias están compuestas por capas de diferentes tipos de tejido, tejido adiposo, glandular y conectivo. Debido a que estos tejidos tienen receptores hormonales, a menudo hay fluctuaciones en el tamaño y volumen de los senos en función de los cambios hormonales en el cuerpo. El seno es comúnmente considerado un signo de feminidad y belleza, por lo que la mayoría de las mujeres desean tener un seno generoso y armonioso, hasta el punto de recurrir a la cirugía estética, mientras que a otras mujeres les gustaría tener un pecho más pequeño y piensan en someterse a la reducción quirúrgica.

Factores y problemas de tener un pecho grande

Varios factores afectan el hecho de tener un seno muy grande, incluyendo genética, obesidad, embarazo, lactancia materna, cambios hormonales en el cuerpo y los efectos secundarios de algunos medicamentos. Un pecho muy grande puede causar problemas físicos y emocionales. Los problemas de salud pueden incluir erupciones debajo de los senos, dolor de espalda, dolor de cuello y falta de aliento. También puede afectar la postura, el nivel de confianza y la búsqueda de ropa que quede bien al cuerpo puede ser difícil de modo que si deseas reducir el tamaño de los senos, elige cambios en el estilo de vida, dieta y remedios caseros.

Pero estos no son los únicos problemas que las chicas con un tamaño de pecho grande sufren:

Amplifica el volumen real del resto del cuerpo : un pecho voluptuoso crea la ilusión de robustez, a pesar de que el resto del cuerpo no lo sea. Esto puede crear complejos e inseguridades.

: un pecho voluptuoso crea la ilusión de robustez, a pesar de que el resto del cuerpo no lo sea. Esto puede crear complejos e inseguridades. Las arrugas en el escote aparecen antes : al dormir de lado, que es la postura más habitual, un pecho suele caer sobre el otro. Esto significa que se genera una pequeña arruga que, finalmente, acaba siendo permanente. Para que no ocurra esto se recomienda dormir con sujetador, eso sí, siempre y cuando no sea de aros ya que estos pueden afectar a la salud.

: al dormir de lado, que es la postura más habitual, un pecho suele caer sobre el otro. Esto significa que se genera una pequeña arruga que, finalmente, acaba siendo permanente. Para que no ocurra esto se recomienda dormir con sujetador, eso sí, siempre y cuando no sea de aros ya que estos pueden afectar a la salud. Aumentan las molestias premenstruales : la llegada previa de la regla suele provocar tensión mamaria en algunas mujeres, así que estas molestias serán más severas en las chicas con pechos de tamaño grande.

: la llegada previa de la regla suele provocar tensión mamaria en algunas mujeres, así que estas molestias serán más severas en las chicas con pechos de tamaño grande. Provoca molestias en las prácticas deportivas: teniendo en cuenta que encontrar sujetadores deportivos de talla grande no es fácil, hacer deporte, en general, tampoco lo será.

Pasos para reducir el tamaño de los pechos

Si deseas reducir el tamaño de los pechos lo primero de todo es reducir la grasa corporal total, y para ello será muy necesario practicar ejercicio con regularidad que te ayudará a perder grasa en todo el cuerpo, incluidos los senos. Los ejercicios de tipo cardio, con subirse a una bicicleta estática, cinta de correr o elíptica durante 45 minutos, al menos 5 días a la semana, son perfectos, combinados con algunos ejercicios específicos para el pecho. Por otro lado, en muchas medicinas tradicionales, el jengibre se usa para reducir el tamaño de los senos ya que esta planta aumenta la tasa metabólica del cuerpo para ayudar a quemar más grasa. Esto también afecta el tamaño de los senos, ya que están compuestos principalmente de grasa de modo que puedes tomar una infusión de jenjibre a diario para reducir el tamaño de tus pechos. Si te gusta el té, también es recomendable que tomes té verde, ya que este tipo de té promueve la pérdida de peso al estimular al cuerpo a quemar calorías y reducir la grasa corporal. Las semillas de lino contienen ácidos grasos omega-3 que ayudan a reducir los niveles de estrógeno en el cuerpo. Un alto nivel de estrógeno es una de las razones del pecho voluminoso. La cúrcuma es otro de los remedios caseros que se usan para reducir el tamaño de los pechos. Es una especia muy usada en la medicina Ayurbeda. Lo único que tienes que hacer es añadir cúrcuma a algunas de tus preparaciones. Eso sí, no la consumas en exceso ya que puede ser peligroso para la salud. Los masajes son una forma muy común de hacer circular la grasa. Esto significa que los masajes en la zona del pecho te ayudarán a mover esa grasa acumulada que hacen que te sientas incómoda. Para hacerlo, calienta dos cucharadas de aceite de coco o de oliva y masajea la zona de los senos con movimientos circulares. Hazlo dos veces al día durante varios meses, como mínimo tres, para que realmente tenga algún efecto.

Obviamente todo debe ir acompañado de una dieta equilibrada e hipocalórica, pero con estos remedios lograrás que tu pecho se reduzca progresivamente. En el caso de tener demasiado pecho y querer algo más radical, quizás sea necesaria la intervención quirúrgica.