Tras la boda, toca organizar un viaje de luna de miel perfecto. No es tarea sencilla, porque normalmente suele planificarse junto a la celebración de la ceremonia y podemos dejar este importante detalle al centrarnos más en los invitados, el vestido y en el menú del día clave.

Aunque antaño el viaje solía ser un regalo de los más allegados, ahora no está tan claro que sea así y los propios novios se pagan el viaje y eligen así donde quieren ir y lo que desean hacer.

Mira cómo organizar un viaje de luna de miel perfecto

La luna de miel es el viaje de la vida de muchas parejas y debe organizarse a la vez que se organiza la boda. Es importante prestar atención a las fechas, de modo que del mismo modo que sueles hacer con las vacaciones o cuando planeas un viaje, debes organizar la luna de miel con antelación. Primero elige la boda para la fecha ya partir de esta decide cuando quieres irte de luna de miel. Tendrás que reservar billetes, estancia y todo lo necesario, con un margen de al menos seis meses para de este modo encontrar transporte y estancia sin problema, y quién sabe tal vez lo encuentres a mejor precio. Aunque elijas la fecha con tiempo suficiente, no tienes que organizar la boda ya la vez, la luna de miel, primero una cosa y luego la otra, ya que de hacerlo todo a la vez es posible que te acabes agobiando y creas que no puedes con todo. Otro paso a tener en cuenta es el hecho de «soñar a lo grande». Ciertamente, la luna de miel es uno de los viajes más especiales que podemos hacer, de modo que ha llegado el momento de hacer el viaje que siempre has querido hacer junto a tu pareja. En el caso de que sea algo demasiado caro, una idea puede ser pedir a tus invitados que en lugar de hacerte un regalo de boda, financien entre todos los billetes o la estancia para tu luna de miel. Mientras organizas y miras destinos para tu luna de miel, es aconsejable tener varias opciones. Debes reunir una lista de opciones diferentes que estén cerca de lo que deseas, pero que varíen en términos de costos. Siempre se deben considerar dos variables importantes: tus destinos imprescindibles y tu presupuesto (aunque te recordamos la idea de recurrir a los invitados). Por otro lado, es importante tener en cuenta y prestar atención a tu equipaje . Las lunas de miel son viajes largos, mucho más de lo que estás acostumbrado. Por lo tanto, debes tener preparada una maleta bien surtida y, en esta ocasión, también puedes decidir permitirte un extra y llevar un equipaje adicional, especialmente si vas a viajar a varios destinos, en los que puedes afrontar diversos climas. No olvides además consultar los tipos de gasto y moneda. Las parejas pueden entender si afrontar el viaje vale la pena en términos de gasto. Además, cuando viajes al extranjero, puede evitar pagar las tasas de cambio de moneda usando una tarjeta de crédito que no tenga tarifas de transacción en el extranjero. Por último y cuando ya estés en tu luna de miel, debes disfrutar de la cultura local . Para vivir plenamente tu viaje de recién casados, tendréis que salir de vuestro hotel o área de resort, de modo que podáis vivir nuevas experiencias y hacer que vuestra luna de miel sea realmente inolvidable. Como ves, planear la luna de miel es algo que puede parecer complicado pero si te organizas, es bien sencillo. Ten en cuenta los pasos que te hemos enumerado, pero además, debes tener claro que este viaje no se va a repetir de modo que presta atención a cualquier detalle para que todo salga perfecto.

Disfruta de la pareja

Las cosas han cambiado pero el viaje de luna de miel es el momento perfecto para disfrutar en pareja. Muchas personas se casan jóvenes pero otros lo hacen ya mayores, con hijos… y no pueden hacer demasiadas escapadas fuera de casa o bien lejos. Estos días se trata de dedicarse todo el amor posible a la pareja, de conocer nuevos lugares y de desconectar.

El tiempo que sea necesario

Si bien ahora no hay tantos días para disfrutar de esta escapada como hace algunos años, hay que invertir el tiempo que sea necesario. Suelen ser viajes algo largos y lejos, por lo que destina varios días, es decir, no pienses en un fin de semana largo o en una semana si no en varios días.

Mejor que haga buen tiempo

Además de las vacaciones de verano, este viaje es mejor hacerlo cuando hace algo de buen tiempo si bien la temperatura puede variar según sea el destino. En todo caso, es mejor no tentar a la suerte y que esté todos los días lloviendo o que haga mucho frío.