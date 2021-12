Aunque hay muchas personas que disfrutan comiendo marisco con los dedos bien sucios, por aquello de chupar y aprovechar más el contenido de cada producto, si estás en un lugar formal entonces debes aprender a pelar las gambas sin ensuciarte los dedos. Verás que es más fácil de lo que crees.

Para esto debes usar el cuchillo y tenedor, y tener un poco de maña para apuntar bien a la hora de cortar la gamba.

Descubre cómo pelar las gambas sin ensuciarte los dedos

Es la técnica que debes usar cuando estás en una cena, en un evento o en lugar algo más formal. Pues si estás en tu casa y te apetece ensuciarte los dedos, disfruta.

Pinchar con el cuchillo

Un primer paso es pinchar el tenedor sobre la parte de atrás de la gamba, lo debes hacer fuerte.

Cortamos la cabeza

Primero, cortamos la cabeza que en este caso se separa y no vale chuparla si estamos en una comida más formal.

La cola

Hacemos lo mismo con la parte de la cola, solo debemos cortarla para luego tener acceso a la parte de en medio que es donde está la carne.

Levantar parte del cuerpo de la gamba

Ahora debes pinchar el cuchillo sobre el centro de la gamba pero hacia la esquina. El objetivo es abrir la piel para sacar la parte de carne interior.

Sacamos la parte interior

Con el cuchillo cortamos, abrimos la piel, y en ese momento cogemos el tenedor y estiramos la parte de la carne de la gamba hacia fuera.

Verás como la cáscara sale sola, si lo haces con algo de maña y seguridad, y es realmente fácil retirarlo con el tenedor (sale sin ningún problema) para ir directamente a tu boca.

Es realmente sencillo hacerlo, pero para que no hagas el ridículo en medio de la cena, es mejor que practiques antes en casa. El truco es no deslizar el cuchillo de la parte central porque entonces puede resbalar y ser algo complicado. Normalmente se usa un cuchillo para cortar marisco, que no suele tener demasiada afilación pero que sirve para ello.

En general, suelen ser cuchillo y tenedor para los primeros platos o bien aperitivos, así que para el segundo o plato principal, deberemos cambiar los tenedores. Si es pescado, ha de ser fino y adaptado a ello, y si es carne, entonces otro tipo para que se pueda cortar como bien merecemos.