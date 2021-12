Además de que el colchón no es algo eterno si no que cada x tiempo hay que cambiarlo, también es importante saber cómo guardar un colchón para que no se estropee. Pues alargar su vida es vital para evitar bacterias y otros, y dormir estupendamente.

Si te has comprado uno nuevo, debemos saber cómo conservarlo y a veces el truco está en cómo lo guardamos y también la manera de mantenerlo.

Descubre cómo guardar un colchón para que no se estropee

Según cada tipo de colchón

No es lo mismo un material de espuma, de látex que viscoelástico, pues cada uno tiene sus particularidades.

Fuera de la humedad

Sea como sea el material, lo que es seguro es que debemos mantenerlo en un lugar alejado de la humedad, porque es ello lo que puede hacer que se estropee mucho más rápido. Así que si tienes un sótano o una habitación más húmeda, no sería el lugar para dejarlo especialmente si no se guarda bien.

Con una funda especial

La mejora manera de guardarlo es con una funda especial para colchones. Pues es mejor siempre que esté recubierto. Esta funda debe ser transpirable si no vendrían plagas de bichos, moho y polvo, y entonces se estropearía igual.

En una cama nido

Desde Dormitorum, aconsejan mantenerlo en una cama nido así se mantiene siempre bien y lo tienes en un lugar para cuando vengan invitados a casa.

Una cama nido es un tipo de base de colchón cuenta con otra base justo debajo de la correspondiente a la cama principal, y que permite almacenar un segundo colchón, manteniéndolo guardado debajo de la cama. Su ventaja: su facilidad de uso. Podrás montar la segunda cama sin apenas esfuerzo.

Sobre una base

También recomiendan dejarlo sobre una base o lugar que le permita respirar, pero sin deformarse. Además es mejor que no haya objetos encima del colchón por largos periodos de tiempo, pues se pueden deformar.

Refréscalo antes de usarlo

Además, y si ha estado guardado en un lugar durante mucho tiempo, puede que se le hayan pegado algunos olores. De manera que cuando lo debas usar, entonces hay que dejar respirar durante un tiempo antes de volver a usarlo.

Aunque creamos que es fácil, debemos reparar en tener un colchón siempre en perfectas condiciones, pues algo que descuidamos a diario y pasan los años y puede ser la razón principal del porqué sufrimos dolores en la nuca o la espalda.