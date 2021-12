Si has notado que algunas de las paredes de tu vivienda poseen manchas verdes, o negras, entonces puede que haya humedad acumulada en ellas. Incluso sin manchas, puede haber este problema. Así que no podemos perder de vista las consecuencias de tener moho en casa en la salud.

El problema es que muchas personas, tan pronto observan este inconveniente, optan por pintar nuevamente la zona, haciendo que la mancha de humedad y moho desaparezca… sólo a la vista. Pasado el tiempo, si la causa no ha sido resuelta, volverás a ver las manchas en tus muros de casa.

Pero más allá de la cuestión meramente estética, lo importante aquí es que el moho es un enemigo demasiado relevante para la salud, como para simular que no notamos su presencia en el hogar. Paredes y techos, pero también alfombras, telas o tapizados, pueden dar lugar a su aparición.

¿Por qué el moho es peligroso para la salud?

Si bien es cierto que habrá algunas personas a las que el moho no les afectará, no podemos olvidar que a veces tenemos familiares con enfermedades no diagnosticadas, y esta humedad las agravará. Cualquier contacto, por mínimo que sea, con estos organismos microscópicos, llegará a ser preocupante si existe alguna enfermedad anterior, como el asma. O incluso alergias.

Asimismo, los profesionales explican que los pacientes inmunodeprimidos deben ser especialmente cuidadosos con el moho, ya que sus síntomas tras un acercamiento pueden requerir hospitalización. Son las consecuencias del moho en casa en la salud.

Entre los indicios más claros de una proximidad con el moho, tenemos algunos como la clásica congestión nasal, las sibilancias, el enrojecimiento o la picazón en los ojos o la piel, etc. Eventualmente, cuando los observes, revisa si no hay humedad en tus muros.

Ciertas evidencias científicas señalan, en simultáneo, que los niños pequeños expuestos al moho podrían desarrollar asma si esta exposición es continua durante los primeros años de su vida.

¿Cómo eliminar el moho para que no provoque enfermedades?

Lo que debes hacer es, evidentemente, eliminar el moho para que no provoque enfermedades. Existen distintas soluciones por las que puedes optar,

Colocar un deshumidificador ayudará a controlar los niveles de humedad de tus ambientes, por lo que es la primera propuesta a la que debes atender, dejando para una segunda fase, porque demandará más tiempo y dinero, la reparación de estas filtraciones de las paredes.

En invierno, conviene usar las horas de temperaturas más agradables, durante la mañana y la tarde, para ventilar los ambientes, evitando que el calor se concentre, lo que puede generar moho.