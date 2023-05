Si tienes un iPhone y te da la sensación de que su pantalla tiene fallos o no responde como solía y debería, es probable que el panel esté descalibrado. No te preocupes, porque no es un problema grave y vamos a enseñarte cómo calibrar la pantalla de un iPhone.

La cuestión es que, en apariencia, los móviles de Apple funcionan exactamente igual que los Android de los otros fabricantes. Debes saber que no, que los de Cupertino poseen una tecnología basada en el contacto eléctrico y no en el contacto físico. Básicamente, eso explica por qué es mucho más preciso al tacto pero también por qué se descalibra con más facilidad.

Calibrar la pantalla de un iPhone paso a paso

Desde el teléfono

Si funciona, aún descalibrado, mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos y arrastra tu dedo en la pantalla. Tienes que hacerlo hacia abajo, hasta apagar el dispositivo. Espera a que se reinicie, y comprueba cómo responde ahora.

Muchas veces, basta un simple reiniciar para que la pantalla de tu iPhone vuelva a responder como siempre.

Tal vez por ello, cuando surgen problemas con la pantalla de nuestro iPhone es cuando nos damos cuenta que hemos de calibrar siguiendo otros pasos tal y como os explicamos a continuación.

Pasos para calibrar la pantalla del iPhone:

Descargar iTunes en el ordenador. Ahora conecta tu móvil iPhone al ordenador mediante el cable USB y espera a que iTunes lo reconozca. Selecciona tu iPhone y entonces deberás hacer clic en la pestaña «Resumen» dentro de la ventana principal de iTunes. Ahora debes seleccionar la opción «Restaurar». Una vez yaya terminado el proceso de restauración del terminal, tendremos que hacer «clic» en la opción «Configurar como nuevo dispositivo» en el momento en el que iTunes nos la muestre.

¿Qué pasa si está bloqueado?

En el caso de que el panel directamente no responda, deberás recurrir a tu PC. Descarga iTunes en MacOS o Windows, procurando que sea la última versión disponible del programa, y conecta tu móvil mediante un cable USB. iTunes debería poder reconocerlo.

Una vez que aparezca en la columna de dispositivos a la izquierda, selecciona tu iPhone y haz click en la pestaña Resumen, ubicada dentro de la ventana principal de iTunes. Pulsa la opción Restaurar. Verás que la pantalla se pone negra y aparece el logo de Apple.

Cuando el proceso haya finalizado, presiona en Configurar como nuevo dispositivo para reinstalar el software y recalibrarlo.

Si ni siquiera de esa forma lo logras, deberás ponerte en contacto con algún servicio técnico oficial de la empresa.

Por otro lado, a veces la calibración del iPhone se puede solucionar de manera fácil haciendo esto:

Presiona el botón de encendido durante unos segundos Arrastra tu dedo en la pantalla hacia abajo para apagar el dispositivo Espera a que el iPhone se reinicie de nuevo

Puede que os suene a una tontería, pero en ocasiones es mejor probar primero un reinicio forzado del terminal antes de intentar la opción de la restauración de software.