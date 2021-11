Nuestra casa debe aportarnos aquella calma y paz que necesitamos, es más debe elevarnos el alma, por esto muchas personas se han pasado ahora la homefulness, que describe aquel placer que sentimos cuando estamos en nuestra casa. De la misma forma que el mindfulness o el eatfulnes se ha extendido este concepto unido al hogar.

El término surge de Tiffany Watt Smith, que escribió en su libro The Book of Human Emotions, este concepto para encontrarte mejor allí donde vives.

Cómo aplicar el homefulness en casa

Decorada a tu gusto

Estés en tu casa, sea de alquiler o de propiedad, debes hacerla tuya y para esto nada mejor que aplicar la decoración que quieres y que te gusta. Si no, ya no tiene tu personalidad y no vas a sentirte bien, será siempre como la casa del otro. Esto es la primera premisa para encontrarte de forma relajada.

Siempre orden

Es algo básico porque vivir en medio de un caos solo provoca también caos en nuestra mente y entonces no nos deja relajarnos. Hay que limpiar, pero también ordenar para que cada cosa esté en su sitio y no se vean las cosas en medio.

Escoge muebles y colores relajantes

El color blanco es el que nos aporta esta paz en cada una de las estancias, ahora bien esto tiene que ver con la personalidad de cada uno. Entonces lo mejor es escoger muebles algo lineales, sin formas recargadas para que se transmita este orden que queremos.

De igual forma que los colores hablados anteriormente, el tono claro es el mejor, pero si a ti te va el rojo o te relaja un color verde en las paredes, entonces es totalmente admitido.

Se lleva lo natural

Y no es una cuestión de moda. El homefulness también se basa en aplicar todo lo que sea natural en casa. Y esto pasa por plantas y flores, tejidos naturales y materiales que vienen directamente de la naturaleza.

Atención a los detalles

Aplicar esta técnica en casa no es nada complicado. Hay que prestar atención a los detalles, como dejar alfombras a juego en el suelo, cojines de colores, baúles, velas aromáticas, ambientadores, incienso, porque los olores también son importantes en cada estancia para sentirnos bien. Quizás hay olores que te recuerdan a la niñez y son esenciales en tu vida, o hay de frutas que te encantan. Lo que se para encontrarte bien en tu espacio preferido, lo verás todo desde una perspectiva diferente.