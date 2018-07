Cómo saber si tengo mal de ojo

¿Crees en las supersticiones y en la magia negra y tal vez estás convencido de que tienes mal de ojo? ¿Piensas que todo te sale mal porque eres gafe o alguien ha provocado que lo seas? Veamos a continuación, qué pasos debes seguir para saber si tienes mal de ojo.

Qué es el mal de ojo

Aunque puede sonar a algo de fantasía, lo cierto es que son muchas las personas que creen no solo en las supersticiones, sino que además existe realmente el mal de ojo. Muchas veces cuando todo nos sale mal o nos suceden varias desgracias a la vez, podemos llegar a pensar que tenemos mal de ojo o que estamos ojeados, es decir que alguien nos ha provocado el mal con solo mirarnos o tras invocar que así nos suceda.

Estar ojeado supone entonces tener mala suerte durante el tiempo que la persona que nos echa el mal de ojo decida, de modo que si crees que tienes mal de ojo, deberías poner remedio pero además seguir estos pasos para comprobar que así es.

Pasos para saber si tienes mal de ojo

Si crees que puedes haber sido “ojeado” por alguien que te envida, o te desea algo malo, debes saber si notas algo distinto en ti en lo que respecta a tus emociones o sentimientos. El mal de ojo afecta más en lo psicológico y espiritual que en lo físico de modo que debes estar alerta si tienes estas sensaciones y sentimientos:

Si notas que estás más nervioso de lo normal, e incluso tienes mareos, o náuseas o de repente vomitas. Si notas malestar general contínuo pero no estás enfermo. Si no duermes bien por las noches, o despiertas cada noche sobresaltado. Si de repente tienes cierta sensación de paranoia. Si tienes una sensación interna de angustia o de miedo sin saber el motivo. Si tienes síntomas de tener un ataque de ansiedad.

Además, ostros síntomas conocidos son dolores de cabeza , pérdida de energía, somnolencia, fatiga y como no, pensar continuamente en algo o alguien. Con todo esto, no decimos que cada vez que muestres alguno de estos síntomas, hayas sido golpeado por un mal de ojo, pero si alguno de estos síntomas aparece repentinamente, sin una razón aparente, o tal vez después de que haya notado que alguien te mira obsesivamente, entonces la duda podría surgir.

Cómo identificar el mal de ojo

Pero entonces ¿cómo identificamos que alguien nos mira con mal de ojo? Siempre de acuerdo a la creencia popular, ya que no hay nada científico, la mirada de cualquier persona que nos desee mal de ojo suele ser obsesiva, nerviosa e intensa, y muchas veces se acompañan como no de insultos.

Cómo evitar y curar el mal de ojo

Para aquellos que creen en la existencia del mal de ojo, se recomienda poner en práctica algunas cosas que puedan prevenirlo, o si esto no es posible, existen métodos para vencerlo. Para ello, evita llenar la casa con objetos extraños, arriesgándote a caer en el mundo de lo oculto, y como no, debes evitar las personas envidiosas que emiten energía negativa. Confía en tus instintos; no alimentes sentimientos negativos hacia alguien y piensa en positivo. Otro método muy efectivo es pedir ayuda a un sacerdote, quizás preguntándole si puede bendecir la casa.

Para la eliminación del mal de ojo, puede recurrir a un sacerdote o a personas expertas en eliminar el mal de ojo. Ten la seguridad de que no es brujería, sino que consiste en una antigua práctica que implica el uso de agua y aceite. Algunas gotas de aceite se vierten en un plato lleno de agua; si las gotas se juntan tienes el mal de ojo. Si lo tienes, se recitan oraciones y el mal de ojo se va.