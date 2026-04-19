La Garganta: el complejo turístico con jacuzzis y piscina en el que Puente se pegó su comilona

El ministro de Transportes, Óscar Puente, disfrutó de una comilona en el Complejo Turístico La Garganta, un establecimiento ubicado en pleno Parque Natural del Desfiladero de los Gaitanes (Málaga) que ofrece habitaciones con jacuzzi, piscina panorámica y vistas al Caminito del Rey, sin que el gasto corriera a cargo de su ministerio ni de su propio bolsillo.

Como desvela OKDIARIO, fue el Ayuntamiento de Álora quien abonó la factura, de 410,40 euros para tres personas, pese a que los servicios de la Intervención municipal advirtieron de que el gasto era ilegal. Las arcas municipales que nutren los vecinos de Alora con sus impuestos no pueden sufragar esa comida, a ojos de los técnicos en contabilidad.

El alcalde socialista de Álora, Francisco Martínez Subires, acompañó al ministro en la visita y trató de incluir la factura del restaurante dentro de un paquete de gastos municipales que ascendía a 2.499 euros. El interventor, tras examinar el detalle de cada factura, emitió una fiscalización «desfavorable» sobre la cuenta justificativa presentada por el regidor.

El funcionario dejó por escrito que «los justificantes presentados para gastos protocolarios no cumplen con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1619/2012». Además, señaló que la documentación aportada «no se ajusta a lo dispuesto en el informe de la IGAE de 12 de abril de 2004», que exige una memoria explicativa con los motivos, la finalidad y el contenido de la reunión, el lugar de celebración y la identificación de los participantes.

El interventor añadió que «la redacción de los motivos, finalidad y contenido de las reuniones o conferencias es muy escueta» y que «la identificación de los participantes y destinatarios no se acompaña del documento de identidad correspondiente». Pese a estas objeciones, el alcalde ha terminado pagando la comilona con fondos públicos municipales.

Imagen de archivo de la piscina del complejo donde comió Óscar Puente.

El restaurante de lujo

El Complejo Turístico La Garganta, donde tuvo lugar el ágape, se alza sobre una antigua fábrica de harinas de 1827, totalmente reformada para ofrecer, según su propia descripción, «todas las comodidades de un hotel moderno».

El establecimiento cuenta con piscina panorámica exterior con hidromasaje, habitaciones con jacuzzi, vistas al desfiladero y un restaurante especializado en cocina malagueña tradicional. Su ubicación, a 200 metros de la estación de tren de El Chorro, le ha valido una puntuación de 9,5 sobre 10 en ubicación en plataformas como Booking.com.

Complejo de La Garganta.

El restaurante del complejo ofrece una carta con precios asequibles: el plato más caro es una carne valorada en 28 euros. Las fuentes pulsadas cuestionan abiertamente cómo tres comensales han podido gastar más de 400 euros en una sola comida, máxime cuando no se ha presentado el ticket detallado de los platos consumidos. Sería un recibo de 133 euros por cabeza.

El sobre ministerial

Según había explicado el propio Puente en un vídeo publicado en TikTok, cuando un ministro viaja, «el jefe de gabinete lleva un sobre con dinero en efectivo con el que se costean los gastos». En esta ocasión, sin embargo, el sobre no apareció.

Expertos consultados señalan que la Intervención del Estado provee a los ministros de anticipos de caja para sus desplazamientos oficiales. El ministro optó por no recurrir a ninguno de esos mecanismos y dejó que la cuenta la pagaran los vecinos de Álora.

La visita tuvo lugar en abril de 2025, cuando Puente se desplazó a la localidad malagueña en el marco del congreso del PSOE en Málaga y para supervisar unas obras de Adif. El alcalde le acompañó y aprovechó el encuentro para trasladarle peticiones de mejora en la línea de Cercanías C2. Tras la visita a las obras, ambos se dirigieron a la zona natural de El Chorro para comer en el complejo.

Álora ha vuelto a ser noticia en marzo de 2026, cuando el ministro ha regresado al municipio tras el desprendimiento de tierras que ha interrumpido la línea de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid. Fuentes consultadas indican que el corte no obedece únicamente al deslizamiento, sino que también afecta a un puente que atraviesa el término municipal y que ha contribuido a la paralización del servicio. La gestión del incidente ha generado una notable controversia política.

Álora, bastión del PSOE en Andalucía, acumula así dos episodios en los que el nombre de Óscar Puente queda ligado al municipio malagueño: primero, una comida de más de 400 euros cuya legalidad ha sido cuestionada por los propios funcionarios encargados de fiscalizarla; después, el colapso de una infraestructura de alta velocidad bajo su tutela ministerial que previsiblemente será la ruina para Málaga este verano.