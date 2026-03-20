Qué pasa realmente con el AVE a Málaga: por qué no habrá trenes hasta después de Semana Santa

Desde el trágico accidente de Adamuz el 18 de enero en el que fallecieron 46 personas, la conexión de alta velocidad que conecta Málaga-Madrid sigue suspendida. El pasado lunes, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, anunció el tercer retraso de la línea de AVE.

Después de que se incumplieran varios plazos, la reapertura ha sufrido numerosas modificaciones de fecha. Inicialmente se había anunciado para el 2 de febrero, luego se pospuso al 7 de febrero, más tarde se trasladó al 23 de marzo, y finalmente esta semana se ha comunicado que no será posible reabrir hasta después de Semana Santa, es decir, después de la primera semana de abril.

Tales retrasos se han dado tras el derrumbamiento del talud del AVE a su paso por Álora (Málaga) el pasado 4 de febrero. Las constantes lluvias originaron el colapso del muro en la línea Sevilla-Málaga, lo que obligó a cortar la circulación.

Consecuencias económicas

Por este motivo, la patronal hotelera en España ha alertado de que si la situación en Málaga continúa, podría tener consecuencias directas sobre la economía local y afectar a cientos de empleos, especialmente en momentos críticos como la Semana Santa y la temporada de primavera, cuando la actividad turística suele ser más intensa.

De acuerdo con la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), las interrupciones en la red ferroviaria están causando un impacto significativo. Esto se refleja en descensos de la demanda que oscilan entre el 15% y el 30% en distintos tipos de alojamiento, así como en pérdidas económicas que, en algunas áreas, podrían superar los 300 millones de euros.

El revuelo de ‘dejar’ a Málaga sin AVE ha llevado a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, salga a explicar en un vídeo en su perfil de X los motivos de la situación actual en el terreno y por qué la provincia se ha quedado aislada.

Explicaciones del Gobierno

Puente ha recordado que las intensas lluvias provocaron el derrumbe del muro que obligó a interrumpir el tráfico de trenes y ha explicado que, al iniciar los trabajos, constataron que «los daños eran mucho más graves de lo que garantiza la estabilidad necesaria».

Por esta razón, ha señalado que ha sido necesario desmontar completamente el talud para poder restablecer una vía segura entre Sevilla y Málaga. Ha añadido que actualmente hay 75 personas trabajando de manera continua, 24 horas al día y los siete días de la semana, con el objetivo de acelerar al máximo los trabajos.

Según él, las obras estarán concluidas a mediados de abril y ha enfatizado que no es posible reducir más los plazos: «Ni podemos trabajar más horas ni podemos meter más máquinas ni más trabajadores. Tardaremos lo que humanamente se pueda tardar», ha destacado, defendiendo que los trabajos avanzan al ritmo más rápido que permite la situación.

Por último, ha enfatizado que la prioridad es reparar la vía garantizando la máxima seguridad, por lo que ha solicitado comprensión ante la complejidad del proceso. También ha aprovechado para criticar a la oposición, afirmando que «hay quienes quieren que la línea de alta velocidad no se corte nunca, pero la realidad está limitada por la física».