La desconexión ferroviaria que se ha producido hacia Málaga a raíz del accidente de Adamuz ya está afectando gravemente al turismo de la zona. En concreto, los hoteleros de la Costa del Sol ya denuncian una caída de la ocupación de casi el 10%. Así, para el periodo de mayor demanda, comprendido entre el 27 de marzo y el 6 de abril, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) estima una ocupación del 73,47% en 2026, frente al 80,18% de 2025 y el 75,98% de 2024. Por tanto, en este 2026 se produce un descenso del 9,13% de la ocupación hotelera en Semana Santa, es decir, casi del 10%.

Mientras que en la fecha de más auge de la Semana Santa, es decir, entre el 2 y el 6 de abril, también hay otra caída marcada de la ocupación hotelera que ha pasado a ser del 78,03% en 2026, muy por debajo del 83,22% registrado en 2025 y del 87,81% alcanzado en 2023.

Además, desde Cehat, la patronal hotelera de España, también han subrayado que en España «hemos tenido un daño importante que se ha producido en todos aquellos lugares donde tradicionalmente se viajaba en tren. No solamente por los problemas que han tenido Málaga, Córdoba, Sevilla o Granada, sino también porque hemos notado que los problemas ferroviarios han generado una sensación de que el tren no es seguro».

Por otro lado, desde Cehat también han alertado de que la guerra de Irán causará un aumento de costes en la cuenta de los clientes. «No podemos obviar la más que probable subida de los costes de la alimentación y de los costes energéticos, que son muy importantes para los hoteles, ya que al final van a afectar a la cuenta», defienden.

De esta forma, desde Aehcos subrayan que esta caída de entre 5 y 7 puntos porcentuales respecto al pasado año está directamente relacionada con la desconexión ferroviaria de alta velocidad, que está afectando especialmente al mercado nacional, tradicionalmente clave en estas fechas, aunque en parte está siendo compensado con el aumento de la demanda internacional.

«La actual situación de la conexión ferroviaria está condicionando de forma clara la evolución de las reservas, especialmente en el mercado nacional, que tiene un peso determinante en la Semana Santa. Cabe recordar que la Semana Santa de 2025 estuvo condicionada por episodios de inestabilidad meteorológica, mientras que las previsiones para este año son más favorables, lo que refuerza la idea de que el actual descenso en las reservas está más vinculado a los problemas de conectividad que a factores climatológicos y que inciden directamente en la demanda», apuntan desde la asociación.

Los hoteleros denuncian también una caída en febrero

Además, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) también señala que la ocupación hotelera en la provincia de Málaga durante el mes de febrero de 2026 se ha situado en el 66,51%, lo que supone un descenso significativo respecto al mismo periodo de 2025, cuando se alcanzó el 71,56%, y también por debajo del 70% registrado en 2024.

Estos datos reflejan una evolución a la baja en la actividad hotelera, con un comportamiento más contenido de la demanda, especialmente en el mercado nacional, que representa el 28,64%, frente al 71,36% del mercado internacional, que continúa sosteniendo en mayor medida la ocupación.

Aehcos insiste en que la conectividad es un elemento estratégico para el

destino y advierte de que situaciones como la actual tienen un efecto

inmediato en la actividad turística, especialmente en periodos de alta

demanda.