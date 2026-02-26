Aunque no se pueden predecir los terremotos, si que podemos aprender qué hacer y cómo actuar ante estos fenómenos. Te explicamos de manera fácil ciertas medidas de protección y cómo proceder en caso de vivir un terremoto.

Cuando se produce un terremoto, este no suele deja mucho margen para decidir qué hacer y cómo comportarse. A menudo, la reacción humana ante la aparición del fenómeno sísmico es instintiva y no siempre racional. El primer consejo es mantenerte claro y actuar sin pánico. Además, te ofrecemos una guía con información útil sobre cómo actuar ante un terremoto.

Pasos para actuar ante un terremoto en casa

Si te encuentras de repente con una situación de terremoto, es necesario mantener la calma todo lo posible y la lucidez. El pánico te puede dejar en shock pero es importante que si estás en casa, encuentres refugio.

Busca refugio debajo de una mesa: La mesa te puede proteger de la caída del techo y los objetos situados sobre los muebles. Elige una mesa o escritorio que sea pesado y resistente. Procura alejarte de muebles, ventanas y paredes exteriores: Cuando se produce un terremoto, debes alejarte de los muebles pesados en las paredes de la casa, ya que estos son los primeros en moverse y caer hacia adelante durante el terremoto. Además, las ventanas y las paredes exteriores podrían ceder. Aléjate también de los espejos porque podrían caerse y romperse en pedazos. Busca refugio debajo de una puerta: Busca la puerta más fuerte de la casa que suele ser la que está en la entrada ya que va insertada entre los muros de carga (más gruesos) o debajo de una viga. El marco de la puerta de la entrada de casa puede protegerte de posibles caídas del techo y del suelo, al ser un punto más reforzado que las habitaciones. Sal de casa en cuanto finalice el terremoto: Cuando haya acabado el terremoto, sal de la casa lo antes posible. Evita perder tiempo recolectando objetos preciosos, ropa o dinero. Piensa en las personas y sal cuanto antes de casa, procurando tomar precauciones. Usa zapatos: Si estabas en casa y te ha sorprendido un terremoto es posible que estuvieras durmiendo. Si es así, tras refugiarte, como hemos dicho, ponte unos zapatos antes de salir porque puede haber vidrios rotos en el suelo o estar muy frío. Toma la primera chaqueta disponible y sal de inmediato, incluso si estás en pijama. Si existe la posibilidad, es recomendable cerrar los interruptores generales de gas y electricidad para evitar posibles incendios en el hogar. No te precipites por las escaleras: Las escaleras siguen siendo una buena ruta de escape pero, en caso de un fuerte terremoto, podrían colapsarse o dañarse. Manteniendo la racionalidad y siempre vigilando por donde caminas. Las escaleras son la parte más débil de los edificios. PrestA mucha atención a otras personas que estÉn utilizando las escaleras del condominio para salir, pueden sufrir pánico, lesionarse o caer al suelo después de perder el equilibrio como resultado de los terremotos. No utilices el ascensor: La cabina del elevador podría desprenderse de su trayectoria debido al terremoto y caer, o detenerse debido a un corte de energía. Presta atención al suelo: El terremoto puede cambiar radicalmente la casa y el mapa mental de tu casa ya no es válido. Algunos puntos débiles, como el suelo, pueden ceder, dejando abismos. Ten siempre cerca una linterna: Por la noche, es recomendable tener siempre una linterna luminosa que funcione con pilas cerca de tu cama, por ejemplo, ya que el terremoto puede provocar que se salte la iluminación eléctrica del vecindario y la casa, lo que hace que todo sea más difícil y peligroso. La linterna te permitirá observar dónde pones tus pies durante el escape, evitará que tropieces con los objetos caídos en el suelo y podrás ver cualquier área interna del edificio colapsado como resultado del terremoto (por ejemplo, suelo, escaleras, etc.) o cualquier persona que haya caído o lesionado en el suelo.

Pasos para actuar ante un terremoto en la calle