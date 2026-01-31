Hallazgo histórico: ubican el lugar de España donde neandertales y humanos se cruzaron por primera vez

La historia del ser humano está llena de giros e interrogantes que se van despejando con el tiempo. Antes de que el Homo sapiens se asentara en Europa, los neandertales ya llevaban miles de años aquí. La duda que se hacen los científicos es: ¿llegaron a coincidir en la Península Ibérica o se cruzaron tarde, cuando uno de los dos ya estaba desapareciendo?

Según un estudio publicado en PLOS One, un equipo de la Universidad de Colonia analiza si ese encuentro fue real o si, por el contrario, ambos grupos apenas llegaron a solaparse.

El lugar de España donde neandertales y humanos modernos pudieron coincidir

El trabajo, titulado Pathways at the Iberian crossroads: Dynamic modeling of the middle–upper paleolithic transition, utiliza un modelo de simulación numérica que recrea cómo crecieron, se movieron y retrocedieron las poblaciones humanas entre hace 50.000 y 38.000 años, en pleno cambio del Paleolítico Medio al Superior.

El proyecto lo dirigió el profesor Dr. Yaping Shao, del Instituto de Geofísica y Meteorología, con la colaboración del profesor emérito Gerd-Christian Weniger, del Departamento de Arqueología Prehistórica. Ambos integran esta investigación en el marco del proyecto interdisciplinar HESCOR, que une climatología, arqueología y matemáticas para entender mejor el pasado humano.

Las simulaciones señalan un patrón repetido: los neandertales se replegaron progresivamente hacia refugios costeros mientras los humanos modernos avanzaban desde el sur de Francia hacia el norte peninsular. En la mayoría de escenarios, ambos grupos apenas coinciden. Sin embargo, cuando el modelo permite ese solapamiento, la franja con más probabilidades aparece en el norte, especialmente en el noroeste de la Península Ibérica.

Esa zona reúne dos factores clave. Por un lado, los humanos modernos llegan relativamente pronto siguiendo la cornisa cantábrica. Por otro, algunos grupos neandertales todavía resisten allí antes del colapso final. En ese contexto concreto, el modelo abre la puerta a un contacto breve y limitado, lejos de una convivencia prolongada o generalizada.

La probabilidad es baja. Sólo alrededor del 1 % de las simulaciones generan escenarios de mezcla. Aun así, cuando ocurre, el cruce deja huella: entre el 2 % y el 6 % de la población simulada presenta rasgos genéticos compartidos.

El estudio insiste en que se trata de una hipótesis plausible, no de una confirmación arqueológica, pero sitúa el foco en una región concreta para futuras investigaciones.

Por qué se extinguieron los neandertales

Los neandertales no desaparecieron únicamente porque llegaron los sapiens. La simulación muestra que el clima jugó un papel decisivo, sobre todo durante episodios extremos como los eventos Heinrich, que trajeron frío intenso y menos recursos.

Los neandertales resisten mejor cuando mantienen poblaciones estables y redes sociales funcionales. El problema surge cuando esa base se debilita. Con poblaciones pequeñas, cualquier golpe climático rompe el equilibrio y acelera el declive. En ese escenario frágil, la llegada de humanos modernos añade presión, pero no actúa como causa única.

Otro punto interesante del estudio es la identificación de rutas interiores. Además de la expansión por la costa, el modelo señala un corredor hacia el interior siguiendo el valle del Duero, que conecta Cantabria con Portugal. Esa vía ayuda a explicar debates abiertos sobre yacimientos como Lapa do Picareiro y la rapidez real con la que los humanos modernos ocuparon el oeste peninsular.

En conjunto, el trabajo no cierra el debate, pero sí lo afina. Si hubo un primer encuentro entre neandertales y humanos modernos en España, el noroeste aparece como el lugar más probable. Y si no lo hubo, el modelo explica que, en la mayoría de casos, llegaron demasiado tarde para poder encontrarse.