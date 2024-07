Los grandes inventos españoles que cambiaron el mundo

España no es un país reconocido por sus registros de patentes, pero eso no significa que los españoles no hayamos contribuido al desarrollo científico y cultural de la humanidad. Por el contrario, hay grandes inventos españoles que han cambiado el curso de la historia, tanto en la vida cotidiana, como en la manera en que los humanos han explorado el mundo.

Estos son los grandes inventos que surgieron de la imaginación de mentes españolas.

Los grandes inventos españoles que han cambiado la vida

Jeringuilla desechable

La jeringuilla desechable fue creada en 1975 por el español Manuel Jalón, quien valiéndose de su ingenio logró fabricar una variedad de plástico desechable, más fina y resistente que la jeringuilla de pistón de Charles Gabriel. Este artículo de uso médico, tan utilizado en la actualidad, ha salvado muchas vidas gracias a que ayuda a evitar todo tipo de enfermedades.

Silla de ruedas

Fue inventada en 1595 y aunque se desconoce con exactitud quien fue el autor, se sabe que fue un invento español porque fue creada para el rey Felipe II. El rey dispuso de una compleja silla de ruedas con respaldo reclinable, la cual sentó las bases para la creación de sillas de ruedas más cómodas y modernas. Efectivamente, en el año 1783, John Dawson de Bath creó una silla considerada la precursora de los diseños actuales.

Teleférico

El inventor de este magnífico medio de transporte fue el ingeniero cántabro Leonardo Torres Quevedo, un prolífico inventor de finales del siglo XIX y principios del XX. Torres Quevedo desarrolló «un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples» después de haber inventado el primer transbordador (de unos 200 metros de longitud) para salvar un desnivel de 40 metros en su casa.

El teleférico fue registrado como patente en 1887 y en 1907 se inauguró lo que fue el primer teleférico apto para el transporte público de personas en el Monte Ulía (San Sebastián). Este invento triunfó en varios países como Estados Unidos, donde se encuentra el Spanish Aerocar de las Cataratas del Niágara, el cual fue inspirado en este de 1887.

Guitarra española

La guitarra española debe su nombre a su origen, pues fue creada en España por Antonio Torres como una modificación de la antigua vihuela o mandolina, un instrumento de cuerda pulsada muy utilizado en la época del Renacimiento.

La guitarra clásica o española de seis cuerdas, que se tiene conoce hoy, se desarrolló entre el siglo XIII y el siglo XVIII, por lo que fue producto de siglos de evolución. La misma pertenece a la misma familia que el ukelele, el guitarrón o el requinto.

La máquina de vapor

Aunque la máquina de vapor fue inventada por el británico James Watt, fue el español Jerónimo de Ayanz y Beaumont quien desarrolló la primera patente de una máquina de vapor en 1606. Ayanz diseñó una máquina de vapor primitiva que utilizaba el vapor para mover un pistón y realizar trabajos mecánicos. Aunque su invento no tuvo el impacto inmediato que tuvo el de Watt, la contribución de Ayanz sentó las bases para la revolución industrial que transformaría la sociedad y la economía en los siglos venideros.

Futbolín

El futbolín fue una idea del poeta, editor e inventor gallego Alejandro Campos Ramírez, quien se inspiró en el juego del ping-pong para su creación. Tras resultar herido durante la guerra civil española en 1936, Ramírez tuvo que permanecer en el hospital por un largo tiempo. Allí conoció a muchos niños que se quejaban de no poder salir a jugar al fútbol, lo que le llevó a crear la mesa de futbolín.

Este grandioso invento fue patentado en 1937 con el nombre de “futillo”y hasta el día de hoy, muchos disfrutan de jugarlo.

Autogiro (helicóptero)

El inventor e ingeniero murciano Juan de la Cierva fue el gran creador del autogiro, una aeronave similar al helicóptero que terminó convirtiéndose justamente en esta máquina voladora. Este vehículo constaba de un ala giratoria que se desplazaba con la fuerza del viento y tenía el motor en la hélice del morro, el cual empuja el aparato hacia delante.

En la primera prueba realizada en 1923, el autogiro consiguió recorrer hasta 200 metros.

La fregona

Otro de los inventos españoles que le dieron la vuelta al mundo fue el de la fregona. Este invento fue ideado por el ingeniero aeronáutico y oficial del Ejército del Aire, Manuel Jalón, con el fin de evitar que las mujeres tuvieran que arrodillarse para fregar los suelos.

Jalón se inspiró en la mopa plana que utilizaban en Estados Unidos para fregar los hangares, para crear este objeto tan útil y cotidiano. Tras diseñar y patentar la fregona en 1964, el ingeniero exportó su invento a más de 40 países durante 30 años consecutivos.

En resumen, los inventos españoles han tenido un impacto significativo en el mundo y han contribuido de manera importante al progreso de la humanidad. Desde la fregona hasta el futbolín, los inventos españoles han cambiado la forma en que vivimos y han dejado una huella imborrable en la historia. España sigue siendo un país de inventores creativos y visionarios que continúan creando innovaciones que mejoran nuestras vidas.

