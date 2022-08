¿Cuándo se empezó a buscar oro?

El origen de la explotación del oro nos viene desde muy antiguo. Ya en el año 3500 antes de Cristo existen registros de pueblos mesopotámicos que habían desarrollado joyería con este metal precioso. Oro proviene del latín aurum, y este del indoeuropeo aus, lo cual ofrece una buena pauta de la antigüedad de la presencia de este material en la vida y cultura del hombre. Ambos vocablos aludían en sus respectivas culturas al brillo del amanecer.

Y de ese brillo se desprende la relevancia cultural que se le otorgaba al oro. Prueba de ello es que se utilizaba para las máscaras que adornaban los féretros de los faraones. La más famosa de la que se tiene conocimiento es la máscara de Tutankamon. Este metal era ideal para esos fines debido a su nobleza y maleabilidad, además de su escasa alterabilidad.

Dónde se busca el oro

El oro es un metal muy escaso en la Tierra. No es fácil encontrar oro, por lo que su explotación es una actividad económica en sí misma. Pero lo fascinante no es solamente hallarlo, sino conocer cómo se formó y que su génesis no proviene del propio planeta, sino del espacio exterior.

Aunque pudiere parecer surrealista, el oro se originó en colisiones de estrellas, mediante las lluvias estelares que impactaron con la Tierra hace millones de años. Con posterioridad al impacto, se generaron millones de meteoritos, muchos de los cuales terminaron adheridos a la superficie terrestre, donde son encontrados y explotados como oro.

Es por ello que se encuentra diseminado por todo el planeta Tierra, aunque pueden encontrarse mayores concentraciones en algunos lugares que en otros. Puede encontrárselo en vetas o en pepitas.

El oro en la época moderna

Los reyes españoles, sabedores de la importancia de poseer oro, no tardaron en mandar buscarlo en las Indias. Después de la conquista de América en 1492, se mandaba a buscar oro en el Nuevo Mundo. Esta desesperación por este metal se conoció como la «fiebre del oro», y era la búsqueda de lo que entonces se llamaba ‘el dorado’ y por lo que muchos marineros partieron para el nuevo mundo.

En el año 1557, se descubrió accidentalmente un método para extraer oro, lo cual desencadenó una verdadera industria minera en torno a este metal. A partir de entonces, se siguieron explorando mecanismos para su obtención.

En la actualidad, la minería ha permitido que el uso del oro en la joyería sea común, pero continúa siendo un metal costoso y muy requerido por sus cualidades. Si te ha interesado conocer estas curiosidades sobre el oro, no dudes en compartir esta información con tus contactos y amigos. Y tú… ¿sabes cómo se extrae el oro?