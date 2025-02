La ciudad de Estados Unidos a la que España salvó de caer en las garras del imperio británico

Cuando hablamos de la independencia de Estados Unidos del imperio británico, solemos recordar figuras como George Washington, Thomas Jefferson o Benjamin Franklin. Sin embargo, muy pocas veces tenemos en cuenta el papel fundamental que jugó España en la contienda.

Estados Unidos está repleto de homenajes al Imperio Español, y muchos de sus estados tienen el origen en la conquista de América. Sin embargo, nuestro legado en el país no se reduce a ello.

Por ejemplo, muy pocos conocen el papel que jugaron los españoles en la liberación de algunas ciudades clave y cómo se opusieron a que cayeran en las garras del imperio británico.

De hecho, uno de los episodios menos conocidos ocurrió en Baton Rouge, la actual capital del estado de Luisiana. Ya entonces era un enclave estratégico y si no fuera por el español Bernardo de Gálvez habría caído en las manos de los ingleses.

¿Cómo consiguió el gobernador de la Luisiana española lanzar una ofensiva militar contra el imperio británico? ¿Cómo hizo que capitulasen después de una batalla en la que sólo sufrió una baja?

El papel clave de España en la independencia de Estados Unidos

Cuando Estados Unidos buscó la independencia del imperio británico, España decidió no declarar oficialmente la guerra a Gran Bretaña.

Sin embargo, los enfrentamientos entre ingleses y españoles han sido históricos. Por ello, el rey Carlos III apoyó a los revolucionarios en la sombra, enviando armas, dinero y provisiones a las tropas de Washington a través del río Misisipi.

Sin embargo, los británicos también sabían lo importante que era controlar las rutas comerciales del sur y Baton Rouge era una posición clave. Por su parte, España, que dominaba Luisiana desde 1763, temía que los británicos avanzaran hacia Nueva Orleans y destruyeran su dominio en la región.

Ahí donde entra en juego Bernardo de Gálvez, militar español y gran héroe de esta historia, que sin esperar órdenes directas de Madrid decidió tomar cartas en el asunto.

De esta manera, en agosto de 1779, organizó una expedición con el objetivo de expulsar a los británicos de Baton Rouge y asegurar el dominio español en Luisiana.

La batalla de Baton Rouge: la jugada maestra de España contra los ingleses

El 12 de septiembre de 1779, Gálvez inició el asedio contra las tropas británicas en Baton Rouge con un grupo de soldados compuesto por hombres de todo tipo: españoles, criollos, milicianos franceses, indígenas, esclavos libertos y hasta algunos estadounidenses.

Gálvez excavó trincheras y, sin ser visto, acercó la artillería hasta que fue demasiado tarde para los ingleses. Con una sola baja del bando español, logró la rendición británica.

Con ello, no sólo consiguió recuperar Baton Rouge, sino que obligó a los británicos a entregar también Fort Panmure en Natchez, consolidando así el control español sobre el valle del Misisipi.

La capital de Luisiana homenajea a los españoles

Como recuerda, el estudio Spanish legacy in the symbols of the United States, la bandera de Baton Rouge guarda un pequeño homenaje a los españoles.

De hecho, en su enseña aparecen símbolos de todos los países que gobernaron la ciudad en algún momento: