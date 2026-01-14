La batalla en la que el azar fue más importante que la estrategia

Cuando se habla de guerras y batallas decisivas, suele pensarse en mapas llenos de flechas, planes minuciosos y líderes capaces de prever cada movimiento del enemigo. Sin embargo, la historia real rara vez es tan ordenada. Puede ocurrir que el destino tenga lugar por muchos errores, incluso por casualidades o por decisiones que los mandamases toman bajo presión. Un buen ejemplo es la Batalla de Midway, ¿la conocías? Aquí el azar tuvo un importante papel.

Un contexto de aparente superioridad japonesa

Cuando comenzaba el año 1942, la potencia japonesa estaba en lo más alto o eso parecía. Hacía poco que había sucedido lo de Pearl Harbor, y la Marina japonesa avanzaba a toda máquina por el Pacífico, arrollando todo a su paso. Dentro de su poderío militar, los portaviones eran el bastión principal de su poder. Además, contaban con pilotos de combate con más experiencia y más arrojo que sus rivales. No olvidemos su disponibilidad a ser kamikazes, como se demostraría después.

¿Qué objetivo tenían? Eliminar lo que quedaba de la flota de portaaviones de Estados Unidos. Para ello, se planeó un ataque contra el atolón de Midway que serviría como cebo. Una vez que los estadounidenses acudieran a defenderlo, serían destruidos. El plan que pensó el almirante Isoroku Yamamoto, era lleno de opciones, ambicioso y parecía infalible. Japón confiaba en su superioridad técnica y en la sorpresa para asegurar una victoria decisiva.

Estados Unidos juega con cartas marcadas

A los japoneses se les escapaba algo. Sobre todo, Estados Unidos había conseguido un avance muy importante fuera del campo de batalla: la inteligencia. Los criptógrafos estadounidenses habían descifrado parte de los códigos navales japoneses, con muchos datos a buen reacaudo como para anticipar el ataque y su ubicación aproximada. Gracias a esta información, el almirante Chester W. Nimitz tomó una decisión arriesgada: concentrar sus limitados portaaviones cerca de Midway y esperar.

Aun con esa ventaja, el tema para los militares japoneses no era tan halagüeño. Tenían en su haber menos buques, pilotos menos curtidos y una flota que aún se recuperaba de Pearl Harbor. Cualquier error que cometieran podía ser terrible. La estrategia daba sí una oportunidad, pero no garantizaba el éxito.

El caos en el momento decisivo

El 4 de junio de 1942 comenzó con confusión. Los ataques aéreos estadounidenses se lanzaron de forma desordenada, sin la coordinación ideal entre cazas, bombarderos en picado y torpederos. Muchos aviones no encontraron a la flota enemiga, otros atacaron sin apoyo y los escuadrones de torpederos fueron prácticamente masacrados por la defensa japonesa.

Desde el punto de vista táctico, aquello parecía confirmar la superioridad nipona. Sin embargo, al mismo tiempo, en los portaaviones japoneses se acumulaban los problemas. Los aviones estaban siendo rearmados apresuradamente, alternando entre bombas para atacar Midway y bombas antibuque, según informes confusos sobre la posición del enemigo. Las cubiertas se llenaron de combustible, munición y aparatos listos para despegar, creando una situación extremadamente vulnerable.

El golpe que nadie planeó

Fue en ese preciso instante cuando el azar entró en escena. Varios escuadrones de bombarderos en picado estadounidenses, que habían volado al límite de su autonomía y casi por intuición, aparecieron sobre la flota japonesa. No llegaron siguiendo un plan perfectamente sincronizado, sino tras una cadena de decisiones improvisadas y pura suerte.

Los cazas japoneses estaban ocupados a baja altura persiguiendo a los torpederos, y el cielo superior quedó sin protección. En apenas unos minutos, las bombas estadounidenses impactaron en tres portaaviones japoneses. Las explosiones, alimentadas por el combustible y la munición expuestos, fueron devastadoras. Un cuarto portaaviones sería hundido más tarde ese mismo día. En cuestión de horas, Japón perdió el núcleo de su poder aeronaval.

¿Victoria por estrategia o por suerte?

Sería injusto afirmar que la victoria estadounidense fue solo cuestión de suerte. La inteligencia previa y la decisión de arriesgarlo todo en Midway fueron fundamentales. Pero también es evidente que el momento exacto del ataque, la posición de los cazas japoneses y el estado crítico de las cubiertas no fueron el resultado de un cálculo perfecto.

En el supuesto de que los bombarderos hubieran llegado unos minutos antes o después, lo ocurrido al final podría haber sido muy distinto. Si los aviones japoneses no contaran siempre con una total disposición, o si la defensa aérea hubiera estado mejor colocada, Midway podría figurar hoy como una gran victoria japonesa.

El peso del azar en la historia

La Batalla de Midway como estamos viendo es toda una lección sobre la naturaleza imprevisible de la guerra. La planificación y la estrategia son esenciales sí, pero no quitan del todo la incertidumbre. Hemos visto que varias coincidencias en el momento justo cambió el curso de toda una guerra.

Después de Midway, Japón planificó pasar a la defensiva y nunca pudo conseguir recuperar la iniciativa estratégica. Estados Unidos, como contrapartida, sí inició un avance constante que acabaría llevándolo hasta las puertas del mundo japonés.

