Los arqueólogos no dan crédito: encuentran una megaestructura 1.000 metros debajo de las Pirámides de Egipto

Más de 4.500 años después de su construcción, la Gran Pirámide de Guiza sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. Considerada la mayor obra arquitectónica del Antiguo Egipto y la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que continúa en pie, vuelve a situarse en el centro del debate gracias a una nueva teoría que podría cambiar por completo la forma en que se entiende su construcción.

Hasta la fecha, los arqueólogos han conseguido explicar buena parte del simbolismo político, religioso y funerario de las pirámides, pero sigue sin resolverse la gran pregunta que los expertos se plantean desde hace décadas: ¿cómo es posible que los antiguos egipcios levantaran y ensamblaran bloques de piedra de hasta 60 toneladas, a más de 140 metros de altura, en apenas 20 años y sin contar con la maquinaria y la tecnología modernas?

El misterio que rodea a las pirámides de Egipto

El origen de la pirámide se remonta al año 2.560 a.C., durante la IV Dinastía del Antiguo Egipto, Se construyó como tumba del faraón Keops, aunque su momia nunca fue encontrada. Una de sus principales características eran los bloques de piedra caliza blanca pulida con los que está recubierta, los cuales reflejaba la luz y la hacían visible a varios kilómetros de distancia. Aún a día de hoy, su interior continúa revelando enigmas en forma de cámaras y pasajes que desconciertan a los investigadores, ya que la arquitectura interna es extremadamente irregular.

Pero, ¿como pudieron los antiguos egipcios construir esta pirámide? Durante décadas, la teoría más aceptada ha sido el uso de rampas externas, rectas o en espiral, por las que los trabajadores arrastraban los bloques de piedra. Sin embargo, para que realmente esto fuera posible, las rampas tendrían que haber sido incluso más grandes que la propia pirámide, y no se han hallado restos de estas estructuras.

Además, el hecho de que la Gran Pirámide de Guiza se construyera en apenas dos décadas implicaría un ritmo de trabajo frenético, muy difícil de sostener única y exclusivamente con fuerza humana. Ante estas limitaciones, los expertos tratan de buscar alternativas. Recientemente, el Dr. Simon Andreas Scheuring, investigador de Weill Cornell Medicine, una de las instituciones académicas más prestigiosas asociadas a la Universidad de Cornell, en Nueva York, ha abordado el tema desde una perspectiva de física aplicada e ingeniería mecánica.

Bajo su punto de vista, la Gran Pirámide de Guiza no se construyó de afuera hacia adentro como se creía hasta ahora, sino de adentro hacia afuera utilizando un sistema interno de contrapesos deslizantes. Este sistema permitiría elevar los bloques de piedra con menos esfuerzo por parte de los trabajadores y de manera más rápida.

Según los cálculos del investigador, gracias a este método, los antiguos egipcios podrían haber colocado los bloques a un ritmo sorprendente, hasta de un bloque por minuto. «Esto sólo pudo haber sido posible con contrapesos deslizantes, en lugar de arrastre por fuerza bruta, generando la energía necesaria para elevar las piedras a los niveles superiores», explica Scheuring.

Asimismo, el traslado de los bloques por tierra se realizaba mediante grandes trineos que empujaban o tiraban varios trabajadores. Daniel Bonn, profesor de física de la Universidad de Ámsterdam, explica que «mojar la arena del desierto egipcio puede reducir la fricción en bastante medida, lo que implica que sólo se necesita la mitad de personas para tirar de un trineo sobre arena mojada, en comparación con la arena seca».

Por su parte, Mark Lehner, egiptólogo que dirige AERA, y el ingeniero David Goodman, coinciden en que «los trabajadores de la construcción habrían utilizado bloques de una cantera situada al sur-sureste de la pirámide de Menkaura para construir esa pirámide, dijeron los investigadores. Sin embargo, no está claro qué cantera se utilizara para la pirámide de Jafra. Cuando estaban casi terminadas, cada una de las pirámides de Guiza estaba provista de un revestimiento exterior liso hecho de piedra caliza. Hoy en día queda poco de este revestimiento exterior, ya que se ha reutilizado para otros proyectos de construcción en Egipto a lo largo de los milenios».

La Gran Galería: ¿corredor ceremonial o máquina de elevación?

Uno de los puntos clave del estudio es la reinterpretación de espacios interiores, como la Gran Galería, un corredor ascendente de más de 47 metros de longitud y techos escalonados. Scheuring señala que esta galería pudo funcionar como una rampa interna inclinada, por la que se deslizaban contrapesos que, al descender, generaban la fuerza necesaria para elevar los bloques de piedra por otros ejes del sistema. Para llegar a esta conclusión, el experto se apoya en la presencia de arañazos, marcas de desgaste y superficies pulidas en las paredes, que no encajan con un uso ceremonial.

«Las ranuras cortadas en sus paredes de granito, los soportes de piedra que pueden haber sostenido vigas de madera y una mano de obra inusualmente tosca apuntan a la creación de una máquina funcional, más que a una sala ceremonial terminada», explica.