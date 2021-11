‘La isla de las tentaciones 4’ se estrenó el pasado miércoles 10 de noviembre. Tras la presentación de las tentaciones se pudo ver imágenes del primer encuentro. Tras pasar la noche en sus respectivas villas, pudieron volverse a encontrar con sus parejas. Esta vez iban a elegir ellos con quién querían tener una cita. Al acabar, Sandra Barneda les avisó que esta sería la última vez que viesen a sus parejas hasta la hoguera final. Rápidamente las parejas se fundieron en abrazos y besos.

Entre las cinco parejas había quienes se encontraban menos afectados y quienes confiaban más en sus parejas, pero una de las que más afectada se mostró fue Zoe. Al despedirse de su novio rompió en llanto y no paraba de abrazarle y besarle, además de rogarle: «Por favor, pórtate bien». «No quiero que sufras ni lo pases mal. Disfruta, no des rienda suelta a tu imaginación, que te juega malas pasadas. Tú sabes perfectamente cómo soy y lo que siento por ti. Yo te quiero, te amo y no te quiero perder», fueron las palabras de Josué para intentar que su novia se calmase. Ante ello su pareja le rogó que no hiciese nada porque quería salir de la isla junto a él.

El malagueño no quería despedirse así, pero ella no podía dejar de llorar; hasta que llegó Diriany, la tentadora elegida por él para tener la primera cita y les interrumpió para dirigirse ya a las villas: «Lo siento, pero nos tenemos que ir». Se despidieron de forma emotiva, pero en cuanto se vio sola de nuevo volvió a derrumbarse. «Es súper bonito lo que siento por él. No quiero perderlo nunca, por mucho que choquemos, de verdad. Es la persona a la que más he amado en mi vida», fueron las palabras de la catalana tras la despedida.

Josué, por otro lado, no se marchó tan apenado, ya que Diriany, que fue su elegida para tener una cita, estaba muy pendiente de él. «Me han chivado que has estado en ‘Mujeres y hombres y viceversa’», le comentó él ya dentro de la villa. Ella le confesó que le propusieron ir a su trono, a lo que le respondió que si hubiese aceptado igual con quien estaba concursando actualmente era con ella y no con Zoe: unas palabras que habrá que ver cómo le sientan a su novia. De momento podemos percibir varias muestras de acercamiento entre ellos, pero habrá que esperar para ver si Josué hace saltar la alarma o, por el contrario, respeta a su novia.