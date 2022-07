A las pocas horas de que se diera a conocer su nominación a los Premios Emmy 2022, la reconocida actriz estadounidense preocupó a sus fans con este anuncio, debido a que en un principio no se conocía la gravedad del asunto.

not zendaya cutting her finger while cooking😭 pic.twitter.com/yrIV6iheEp

— wendy (@thewendyi) July 14, 2022