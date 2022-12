Yandel y Feid unen fuerzas en ‘Yandel 150’, su colaboración

Yandel, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en todo el mundo. A pesar de los años que lleva en la industria musical, siempre ha sabido marcar la diferencia con todos y cada uno de sus lanzamientos. Es evidente que estamos ante una auténtica leyenda viva de la industria musical.

Recientemente, a través de redes sociales, Yandel confirmó que estaba a punto de sacar a la luz una nueva canción titulada Yandel 150. Una manera realmente perfecta para despedir este 2022, uno de los más espectaculares de su vida. Lejos de hacerlo en solitario, el cantante ha querido contar con un compañero que no deja indiferente a nadie.

Estamos hablando, cómo no, de Feid. Es más que evidente que no solamente se admiran mutuamente, sino que son grandes amigos fuera de los escenarios. ¡Y así ha quedado reflejado en este tema que ya ha salido a la luz! Pero no es el único ya que, hace unas cuantas semanas, los artistas colaboraron juntos en XQ Te Pones Así, canción incluida en el trabajo discográfico Feliz Cumpleaños Ferxxo.

Tal fue el éxito cosechado que Yandel y Feid han querido volver a probar suerte, con una canción que no está dejando indiferente a nadie. Y es que este Yandel 150 tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los temas que más va a dar de qué hablar en las próximas semanas. ¡Es un auténtico éxito!

Las reacciones de sus seguidores no han tardado en llegar, y la gran mayoría de ellas son realmente positivas. Es evidente que Yandel y Feid han hecho un excepcional trabajo con el que han querido poner el broche de oro a este 2022 de ensueño. Un año que será complicado de olvidar, en todos los sentidos.

Si aún no has escuchado Yandel 150, la nueva colaboración de Yandel y Feid, ¿a qué estás esperando? No solamente estamos seguros de que no te dejará indiferente sino que, además, estamos convencidos de que será un tema que arrasará en ventas y en redes sociales. ¡Es realmente espectacular!