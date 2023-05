Yaiza Martín confiesa en ‘Sálvame’ si ha roto su relación con Ginés Corregüela

Ginés Corregüela se ha convertido en el último expulsado de Supervivientes 2023 y su regreso a España ha sido tan polémico como se esperaba. En su llegada al plató de Supervivientes: Tierra de Nadie, el concursante fue recibido por su familia y su pareja, Yaiza Martín.

Casi 48 horas han pasado desde entonces, y la exsuperviviente ha conectado en directo con Sálvame para hablar de cómo está su relación con Ginés después de su llegada a la realidad. Un regreso que, según ha comentado Yaiza Martín, no ha cambiado nada entre ellos.

A pesar de que su familia le pidió que abriese los ojos respecto a su relación con ella, la pareja sigue igual de unida. Eso sí, a nadie le pasó desapercibido el hecho de que ambos se fueron por separado tras terminar la gala del pasado martes 16 de mayo. “Ayer tuvo la oportunidad de ver a parte de la familia, era súper importante, que haya visto a Laura y los padres era esencial, nada que no pueda arreglar”, señaló Yaiza.

“Es normal, sus padres estaban allí y su hija, que se quedara un rato más a hablar con ellos para poder estar a solas y hablar de sus cosas”, agregó restándole importancia a lo sucedido. Asimismo, reiteró que ella no tiene que darle ningún tipo de explicaciones a él, pues todo está grabado y sabe cuál es su verdad. “Solo tiene que darle al play, él sabe muchas cosas y es partícipe de muchas, no me tengo que justificar de nada”, señaló.

Sobre su concurso, Yaiza Martín se quejó de que no se haya tenido en cuenta en absoluto, pues solo se ha hablado de su vida personal. “Casi mejor ¿No?”, le preguntaba Jorge Javier Vázquez. Unas palabras que la exconcursante respondió alegando que ya pidió disculpas en su momento y que si tiene que volver a hacerlo lo hará. “Me hacía falta, fue como un toque de realidad, no se puede atacar para defenderme. Me arrepiento de los tonos y las formas”, concluyó.