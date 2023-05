‘Supervivientes 2023’: Ginés y Yaiza generan sospechas sobre una posible estrategia

Ginés volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la última entrega de Supervivientes 2023: Conexión Honduras. El ex concursante, que aún no se encuentra en España, respondió a las acusaciones de su hija, que se mostró muy dolida en plató.

El ex concursante también respondió al posible embarazo de Yaiza, su pareja y también ex concursante del reality. «No creo. Y si está hecho, hecho está y para adelante. Si siembras, recoges. Y en este caso se ha sembrado», confesaba el ex concursante.

Estas palabras fueron muy cuestionadas tanto en plató, como por los espectadores que comentaron el programa a través de las redes sociales. Pues el supuesto embarazo de Yaiza sería una estrategia de la pareja para seguir dando que hablar cuando Ginés regrese a España.

A Yaiza le cuesta responder a la pregunta de qué resultado ha dado el predictor… 😅 🏝 #ConexiónHonduras11

Cuando Ion Aramendi preguntó a Yaiza sobre su supuesto embarazo, Ginés no dudó interrumpió la conversación y le dijo a su pareja: “¡Frena! Luego me lo dices a mi. No corras tanto, y si quieren saber la noticia, ya sabes, aprovecha, pero cuando yo llegue», exclamó el ex concursante de Supervivientes 2023.

Las palabras de Ginés dejaban al descubierto su estrategia. Algo que Ion Aramendi hizo público: “Vamos, que paguen, ¿quieres decir, o qué?”, exclamó el presentador. «Hombre, si quieren el notición, pues que corran. ¿Quieren la noticia? Pues ya sabes», respondió el ex concursante.

«¿Habéis llegado a algún tipo de acuerdo en el que vais a gestionar lo que pase en vuestra vida a cambio de pasta, o cómo va esto?. “¿Es un montaje?”», preguntó el presentador directamente, mientras que Ginés intentaba desmarcarse de la idea de un posible montaje.

La reacción de la hija de Ginés, presente en plató, ante el supuesto embarazo de Yaiza no se hizo esperar. «Si quiere tener un hijo que se hubiese preocupado de las dos que tiene», fueron las demoledoras declaraciones de Miriam. Unas palabras que fueron muy aplaudidas en plató.