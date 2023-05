‘Supervivientes 2023’: Adara Molinero y Jaime Nava protagonizan un tenso cara a cara

Tras más de dos meses de concurso, no es de extrañar que las emociones de los concursantes de Supervivientes 2023 estén a flor de piel. El hambre, las penurias vividas y las situaciones extremas a las que tienen que hacer frente cada día son algunos de los motivos que impulsan a generar fuertes enfrentamientos entre ellos.

Esta situación fue vivida recientemente por Adara Molinero y Jaime Nava, quienes han declaro claro el poco aprecio que sienten el uno por el otro. Todo comenzó cuando los supervivientes tuvieron que decir qué concursante le parecía el más vago de sus compañeros. Una cuestión a la que Raquel Arias, como líder de la semana, respondió señalando a Adara.

“No es que sea mala superviviente, es que aquí, hay muchas tareas que hacer, pescar, ir a por leña, hacer fuego…Aquí hay gente que va a su bola, pero sabe las tareas que tiene que hacer. Yo la persona a la que no he visto hacer esas tareas desde la unificación es Adara”, ha comentado. Unas palabras que no hicieron nada de gracia a la aludida.

«¡Qué poca vergüenza!”, estalló. Al ser testigo de la mala actitud de su compañera, Jaime Nava se ha metido en el conflicto. «Bueno, bueno, no hace falta faltar el respeto a nadie”, le dijo a la madrileña. «Yo no estoy faltando el respeto a nadie así que no te columpies. Eres un sobreactuado, para mí sí, es tener poca vergüenza. ¿Pasa algo?», le dijo colérica Adara.

Lejos de quedarse callado, el concursante le respondió sin filtros. «¿Yo sobreactuado? Tú que eres la reina de los realities”, señaló. «Claro que eres actor, pero hijo lo haces tan mal, practica un poquito”, le ha dicho a Jaime Nava. Un fuerte intercambio de palabras donde el deportista no se dejó amedrentar en ningún momento. «Afortunadamente llevo sin verte todo el concurso. Para mí sí es una sinvergüenza. ¿Qué problema hay? Le llevo cocinando todos los días”, estalló.

Pero, la discusión no concluyó ahí. Posteriormente, mientras sus compañeros de Supervivientes 2023 se jugaban la salvación, Adara y Jaime continuaban enfrentándose fuera de plano. «No me vuelvas a mencionar como mujer, que eres un machista”, le respondió ella.

«Yo te menciono como mujer y persona como quiera, que tú no me conoces de nada para decir que yo soy machista”, le dejó claro Nava. Una situación de lo más desagradable que tuvo que ser intervenida por la propia Laura Madrueño. La presentadora les pidió a ambos que se tranquilizasen y que respetasen a sus compañeros, pues se encontraban en un momento crucial de su concurso.