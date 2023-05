Adara Molinero rompe a llorar y hace una petición al equipo de ‘Supervivientes 2023’

No es ningún secreto que Adara Molinero se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2023. No solamente por lo muchísimo que está disfrutando de esta experiencia sino porque, además, la gran mayoría de sus compañeros no se lo están poniendo para nada fácil.

A pesar de todo, en varias ocasiones, la madrileña ha reconocido que está participando “con la cabeza muy fuerte” pero, al ser consciente de que el Día de la Madre está a punto de llegar, la joven no ha podido evitar romperse por completo. Es más, no ha dudado un solo segundo en hacer una petición de lo más especial al equipo de Supervivientes 2023.

¿En qué consiste? En poder escuchar la voz de Martín, su hijo. Esto ocurrió cuando se llevó a cabo el famoso oráculo, en el que se encontraba el abuelo de Alma Bollo y Manuel Cortés. La que fuera ganadora de Gran Hermano VIP 7 alzó la voz para pedir que tuviera la oportunidad de hablar por teléfono con su hijo: “Sé que nunca se ha hecho o nunca se ha visto, y por eso me gustaría preguntar si podré tenerla”. El oráculo, sin saber muy bien qué decir, respondió “es incierto”.

Algo que dejó a Adara Molinero completamente destrozada. Pero, como no podía ser de otra manera, Laura Madrueño decidió hablar, pidiendo a la concursante de Supervivientes 2023 que hiciera una petición más concreta. Fue entonces cuando preguntó si su familia estaba orgullosa de su paso por el reality, y la respuesta fue afirmativa. Algo que le tranquilizó bastante.

Sea como sea, debemos tener en cuenta que Adara Molinero lleva dos meses sin escuchar la voz de su hijo, ni tener ningún tipo de contacto con él. De esta manera, la joven quiso sincerarse con Alma Bollo al respecto: “Sé que hay muchos que reciben mensajes y, ahora que se acerca el Día de la Madre, seguro que algo nos enviarán. Pero necesito hablar con él”.

Aunque son conscientes de que tendrán una sorpresa, tal y como ocurrió en el Día del Padre, Adara Molinero ha dejado claro que su deseo es tener una conversación con su hijo. “Ojalá poder llamarle, que me escuche decirle ‘mamá está bien y ya queda menos’, escuchar su reacción”. Eso estaría por encima de cualquier otro detalle o regalo, ¡lo tiene clarísimo!