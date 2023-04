Adara Molinero sorprende con este mensaje desde ‘Supervivientes 2023’: “Te quiero”

Adara Molinero siempre ha sido una persona muy reservada a la hora de mostrar sus sentimientos, sin embargo, ha dado una gran sorpresa tanto a sus compañeros como a la audiencia al dedicarle unas palabras de cariño a una persona muy especial para ella. En concreto, decidió escribir un «Te quiero» en la arena con sus manos para que la imagen se viera desde el aire.

Parece que a Adara Molinero no hay quién la pare, consigue hacer todas las pruebas bien a la primera, es de las mejores haciendo las actividades de grupo y sobre todo, no tiene pelos en la lengua a la hora de decir las cosas que piensa o las cosas que no le parece que están bien hechas. Por este motivo, tiene varios enemigos a sus espaldas y no ha conseguido encajar del todo con algunos de sus compañeros.

Adara Molinero escribe en la arena un mensaje para una persona muy especial para ella: «Te quiero» #Supervivientes2023 https://t.co/mSIG5gPOMK — Telecinco (@telecincoes) April 13, 2023

A pesar de parecer que siempre se pone una coraza, esta podría hacerlo para protegerse e intentar que no le hagan más daño. Pero el pasado 12 de abril y con motivo de la celebración de un día muy importante para ella, rompió esta coraza y dibujó en la arena un Te quiero muy grande para que se viese desde lo alto. Esta frase se la dedicó a su hermano pues ese día era su cumpleaños y a pesar de las peleas que han tenido en el pasado, ahora están en su mejor momento.

El hermano de Adara le quiso dar las gracias, pero no pudieron ponerse en contacto por las normas del programa. Aitor ha defendido a su hermana a capa y espada ante las acusaciones de su enemiga Ivana Icardi, y acompañando a su madre Elena en el plató de Supervivientes 2023. Su madre también ha aprovechado el momento para escribirle unas bonitas palabras de agradecimiento a su hijo que han emocionado mucho.