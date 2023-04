Ivana Icardi y Aitor, hermano de Adara, tienen una fuerte discusión en el plató de ‘Supervivientes 2023’

Aitor, hermano de Adara, ha acudido al plató de Supervivientes: Conexión Honduras para defender a su hermana. Allí también estaba Ivana Icardi, casualmente la expareja de Hugo Sierra, que también estuvo con Adara en el pasado. Durante el espacio exclusivo para abonados de mitelePLUS, los dos han vivido un tenso enfrentamiento.

En el programa han repasado el concurso de la madrileña y la argentina no se ha cortado en opinar abiertamente sobre él. “Lo de Adara para mí siempre es provocador, vamos a ver cómo sigue el concurso”, ha señalado. “Nunca eres objetiva”, ha afirmado Aitor cumpliendo con su papel de defensor. De esta manera se ha originado el desencuentro entre los dos.

💥 ¡TENSIÓN EN PLATÓ! 💥 👉El fuerte enganchón entre Ivana Icardi y Aitor, el hermano de Adara: «¡Tú tienes muy pocas luces!» https://t.co/GjvOQUTNCQ — Supervivientes (@Supervivientes) April 3, 2023

Ivana no ha dudado en afirmar que la de Alcobendas tampoco fue objetiva con ella durante su paso por Supervivientes en 2020. El hermano de Adara ha dicho por toda respuesta que la modelo “tiene pocas luces”. “Tu hermana es muy viva, las tiene todas encendidas, sobre todo en los realities”, ha respondido la hermana de Mauro Icardi. “Está en el medio, detrás de Asraf y de todo el mundo”, ha añadido a continuación.

Ion Aramendi se ha visto obligado a intervenir entonces en la discusión para pedir más respeto a Aitor a la hora de dirigirse a su compañera en el plató. “Esas frases de ‘no tienes luces’ y todo esto, no mola nada, no es algo que me apetezca escuchar aquí”, ha afirmado el presentador. “Esta gente está acostumbrada siempre a sobrar a los demás”, ha señalado Ivana Icardi sobre la manera de expresarse tanto de Aitor como de su hermana. Además, ha defendido que ella “tiene derecho a opinar sobre todo el mundo” al estar de colaboradora en el programa. Al escuchar esto el hermano de Adara ha vuelto a repetir que “tiene que ser objetiva” para opinar sobre una persona.

La expareja de Hugo Sierra ha querido referirse en todo momento cuando ha hablado de provocaciones al reciente enfrentamiento entre Adara y Katerina. Ambas concursantes comenzaron llevándose bien y su relación se ha ido enfriando. Recientemente todo ha explotado por los aires y ha sido cuando las dos recogían leña para encender la hoguera.