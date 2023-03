Ivana Icardi estalla en ‘Sálvame’ contra Adara Molinero: “Ahora me toca a mí”

Antes de que diera comienzo la nueva edición de Supervivientes 2023, Ivana Icardi dejó claro que no se iba a callar si ve alguna injusticia o comportamiento fuera de lugar por parte de Adara Molinero, expareja de Hugo Sierra. Ahora, Ivana ha acudido a Sálvame para hablar sobre el comportamiento de la influencer en la isla.

“Dejé pasar demasiado tiempo, ella cree que puede decir lo que quiera, lo que se le venga a la cabeza y todo apoyado por la madre, pero no es así”, comenzaba diciendo muy enfadada. Jorge Javier Vázquez le preguntaba cuál había sido el comportamiento que tanto daño le ha hecho, Ivana Icardi respondía que han sido muchos pero especialmente el haber criticado su relación con Hugo Sierra, además de llevar varios meses dándole like a tweets en contra de ella.

Ivana Icardi, contra Adara Molinero: «Se ha ido con el papel aprendido para que la aplaudan» 💥 🔁 No opino lo mismo

❤ Opino lo mismo#Supervivientes2023 https://t.co/DtywSfsOad — Telecinco (@telecincoes) March 6, 2023

“No me da la gana, estuve callada mucho tiempo y creo que este es el momento», aseguraba. Ante las preguntas de Adela González sobre por qué ha decidido que ahora es un buen momento para hablar de ella y no lo ha hecho antes: “Yo creo que la vida da muchas vueltas y me toca a mí”, terminaba diciendo. Por otra parte, los colaboradores de Sálvame quisieron saber cuál era su opinión sobre el concurso que estaba haciendo Adara en Supervivientes 2023.

Ella reconocía que era muy buena concursante, pues se le dan muy bien los realities, especialmente porque tiene un papel y lo lleva todo pensado ya de casa. Cree que su acercamiento junto a Diego Pérez es una estrategia para ganar terreno, crear una carpeta y llegar lo más lejos posible en el concurso, apoyada por los votos de la audiencia: “Aquí está sin pareja, si cuando tenía pareja ya lo hizo, ¿qué puede hacer cuando no la tiene?”, dejaba caer Ivana.