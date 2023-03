Jorge Javier Vázquez, contundente con Kiko Hernández: “Si está con Fran Antón, debería decirlo”

El colaborador de Sálvame, Kiko Hernández, pidió a la productora poder librar el pasado martes por motivos de trabajo. Sin embargo, según contó Jorge Javier Vázquez durante el programa, este ha sido visto junto al actor Fran Antón paseando juntos por Nueva York.

A esta información hay que añadir que este martes era con el cumpleaños de Fran Antón. Minutos más tarde, llegaban al programa unas fotografías donde se les veía a los dos caminando juntos. Kiko Hernández lleva negando meses que esta relación sea verdad y afirma que se trata únicamente de una amistad. Al ver estas imágenes Jorge Javier Vázquez se mostraba muy decepcionado, pues cree que, si de verdad están juntos, debería decirlo de una vez por todas.

Jorge Javier Vázquez, tras salir a la luz las imágenes de Kiko Hernández y Fran Antón en Nueva York: «Si está con él, creo que debería decirlo»#yoveosálvame

https://t.co/Kn7jJxydMc — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 7, 2023

“Yo no puedo decir que Kiko Hernández esté con Fran Antón, yo no tengo absolutamente ninguna prueba, pero creo que si estuviera con él. Creo que debería decirlo”, expresaba bastante molesto. Pero esto no quedaba aquí, pues él pensaba que en el año en el que estamos y más siendo personajes públicos, deberían mostrarse tan cual son e incluso así se podría ayudar a los espectadores que están pasando por una situación similar: “Yo creo que los que trabajamos en la tele deberíamos usar estas cosas como altavoz”, aseguraba.

“Yo creo que una parte que es tan importante de la vida, el compromiso es fundamental y todos tenemos que dar un paso adelante y decir en ciertos casos, sí esto es así. No valen las medias tintas”, aclaraba acompañado del aplauso del público. Sin embargo, sus compañeros no pensaban lo mismo pues según ellos, aunque fuese una mujer tampoco lo diría ni lo confirmaría: “Creo que Kiko no lo diría, aunque fuese una mujer”, decía. Pero Jorge Javier Vázquez no terminaba de estar de acuerdo y comentaba que no, pues Kiko sí ha afirmado estar con mujeres, pero al ser un hombre no lo va a decir.