Durante el programa Sálvame emitido el 14 de febrero, día de los enamorados, Jorge Javier Vázquez no dudó en aprovechar la ocasión para lanzar un dardo envenenado Kiko Hernández. De esta manera, hacía referencia a su supuesta relación junto al representante de la obra Troyanas, Fran Antón.

Desde hace meses, los colaboradores del programa están enfocados en que Kiko Hernández confirme que mantiene una relación con este tras haberles visto juntos en varias ocasiones. Una de ellas en la celebración de fin de año en Melilla, ciudad natal del actor. A pesar de todo, el colaborador niega que haya algo entre ellos y afirma que tan solo mantienen una amistad.

Jorge Javier Vázquez quería saber si Kiko Hernández va a pasar el día de los enamorados con Fran Antón#yoveosálvamehttps://t.co/CbiDL74Z4s — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 14, 2023

«Si fuera mi pareja diría que sí y te digo más. Ojalá fuera verdad esta noticia, no con él, ojalá hoy pudiera venir y decir que estoy enamorado, acompañado», declaraba ante sus compañeros. Es entonces cuando, el pasado martes, el presentador del programa aprovechó para gastarle una broma a Kiko Hernández al ser San Valentín.

«Ayer no viniste ¿todo bien Kiko?», le preguntaba entre risas. «Muy bien todo muy bien fenomenal», respondía este. Pero no quedaba ahí, pues Jorge Javier le decía que si había pasado todo el fin de semana con Fran Antón: «Sí, el sábado, domingo, lunes, todos los días», contestaba con un cierto retintín. «Hoy es el día de los enamorados qué vas a hacer», volvía a insistir el presentador.

«Tendremos que irnos a cenar a algún sitio», le proponía entre risas. El conductor del programa le lanzaba un consejo: «Pues ya sabes lo que tienes que hacer cuando vayas a cenar con Fran, comer cebolla que..», Kiko en ese momento le cortaba diciendo «Hala qué basto», se quejaba. Todos los colaboradores allí presentes no podían parar de reír ante el comentario del presentador. Finalmente, este no quiso desvelar ninguna información sobre lo que iba o no iba a hacer por San Valentín.