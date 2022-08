El pasado viernes Mercedes Milá sufrió un accidente durante un paseo en bicicleta en Francia. Desde entonces, la periodista se encuentra ingresada en el hospital, esperando una intervención quirúrgica y son muchos los mensajes de cariño que le han llegado, entre ellos, el de William Levy.

Ha sido la propia Mercedes Milá la que ha desvelado a través de las historias de su cuenta de Instagram que el actor mundialmente conocido William Levy, quien saltó a la fama mundial con la serie de Netflix Café con aroma de mujer, le ha llamado durante los últimos días para interesarse por su estado de salud.

«Esta mañana, a las 5:45 de la mañana, he tenido como una transfusión de sangre fresca y grandísimamente sana. Me ha llamado al teléfono el señor William Levy. Casi me muero. Me ha reñido porque no le había informado de mi situación», escribió Mercedes Milá en su cuenta de Instagram muy emocionada con la llamada que había recibido del actor.

Mercedes Milá también ha expresadlo que el actor le ha pedido por favor que le mantenga informado de cualquier cambio en su estado de salud, así como también la periodista ha reconocido que las palabras del protagonista de Café con aroma de mujer han sido «como agua de mayo» y le han alegrado el día, en una semana que no está siendo nada fácil para ella.

«Así que lo comparto con todas vosotras porque como sé que os impresionará tanto como lo ha hecho a mí. No me digáis que no es el mejor antídoto contra el dolor y contra una operación que tienes delante», ha escrito la reconocida periodista a través de su cuenta de Instagram.