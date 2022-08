Hace unos días, Mercedes Milá publicaba una imagen desde un hospital francés, tras haber sufrido un aparatoso accidente mientras se encontraba de vacaciones. La periodista catalana terminó ingresada con el brazo en cabestrillo, y ahora, tal y como ella misma ha confirmado, deberá pasar por el quirófano.

El accidente se produjo porque un insecto se cruzó en su camino mientras montaba en bicicleta. La periodista trató de esquivar al animal, sin embargo, perdió el control de su bicicleta y terminó cayéndose encima de unos matorrales. “Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici”, explicaba Mercedes Milá.

“Me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro”, explicaba, asegurando que: “aunque les costó mucho sacarme de ahí, lo lograron y me trajeron al hospital”, contaba a sus seguidores de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Milá (@mercedesmila)

Tras llegar al hospital, le “hicieron una radiografía y vieron que el húmero estaba roto. Tenía un dolor bestial”. No obstante, a pesar del dolor, expresaba que: “Estoy de muy buen humor y eso es importante. Porque realmente podría haber sido mucho peor…”.

“Gracias a Dios no tenía desplazamiento en la rótula, por lo que no me van a tener que operar. Esto lo voy a tener que llevar durante 40 días y tendré que estar sin moverme. Ni siquiera me voy a poder poner desodorante, así que no os acerquéis a mí”, añadía Mercedes Milá.

Por otro lado, en las últimas horas la presentadora confirmaba el peor pronóstico: “Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido a la clínica del Dr. Manchón que me ha haga un TAC hoy. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano”.

«Es verdad que el dolor va en aumento, pero no estaba en mis planes ‘borrar’ el mes de agosto. William Levy y una servidora nos quedamos sin vacaciones”, escribía en otra publicación, demostrando una vez más su sentido del humor.