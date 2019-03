‘La Voz’: Paulina Rubio es duramente criticada por la expulsión de Andrés Balado

¡Las redes se incendian por la decisión de Paulina Rubio!

El pasado lunes ‘La Voz’ dio comienzo a su fase de batallas, que confronta a miembros de un equipo contra los de otro, uno a uno. Los coaches lo pasan bastante mal a la hora de decidirse, pues en un breve lapso de tiempo deben elegir a uno de los dos contrincantes para que siga en el concurso y pueda pasar a la siguiente fase, la de la las galas en directo.

Entonces, eligen al que mejor lo ha hecho en la batalla. Bien es cierto que, en muchas ocasiones, es muy frecuente que la audiencia esté en desacuerdo con la decisión del coach, en este caso Paulina Rubio, lo que desencadena un aluvión de críticas en las redes.

Pues en las primeras Batallas, la elección de Paulina Rubio no era del agrado de casi nadie: dos integrantes de su equipo, Andrés Balado y Ángel Cortés, se enfrentaron sobre el escenario defendiendo de manera extraordinaria una versión de la preciosa canción ‘You are so beautiful’, de Joe Cocker. Andrés era uno de los favoritos del público: el Bruce Springsteen gallego lo llamaban, aunque Ángel también ha sido muy querido durante todo el programa. Pero quien más destacó, a ojos de casi todos, fue Andrés. De casi todos, repetimos. No a ojos de Paulina que, contra todo pronóstico, decidió que Ángel debía seguir en el concurso. Así que las críticas en Twitter no tardaron en llegar.

Paulina Rubio, eliminando a Andrés, ha demostrado una vez más que es lo peor que le ha ocurrido a este programa en la vida #LaVozBatalla — Claudia H. (@h_claudiam) 11 de marzo de 2019

Paulina Rubio no tienes ni un mínimo de criterio musical. Fuera del programa ya. #LaVozBatalla — Chus. (@chuslardero) 11 de marzo de 2019

Eva González también tuvo palabras para este momento. Calificó la batalla como una de las más impresionantes del concurso, aunque no se posicionó a favor o en contra de Paulina Rubio (aunque hemos de aclarar que sus lágrimas cuando Andrés fue expulsado lo decían todo).

Lo de esta batalla es de lo más impresionante que he visto en mi vida. Por favor, contadme que os parece porque el nivel es alucinante!!!! #LaVozBatalla — Eva González (@evagonzalezf) 11 de marzo de 2019

Paulina Rubio ya ha sido criticada en anteriores ocasiones por decisiones y comentarios para nada acertados en el concurso. Por ejemplo, su decisión de eliminar a Aitor Martín de su equipo también fue muy criticada. Parece que la gente no la quiere como coach. Paulina, vuelve a hacer temazos como ‘Mi nuevo vicio’, por favor, ¡pero no elimines a más favoritos!