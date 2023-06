‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 16 de junio

No es ningún secreto que Viernes Deluxe, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en todo un país. Semana tras semana, el equipo hace un increíble trabajo para contar con los mejores invitados en cada ocasión.

El pasado viernes 9 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Viernes Deluxe. De esta manera, contamos con el testimonio de Terelu Campos que, entre otras cuestiones, confesó lo siguiente: «Mi madre no sabe que se termina Sálvame, no sé si es bueno que lo sepa». También fuimos testigos de cómo Yulen Pereira se sometió a un test de inteligencia.

Además de obtener un resultado mayor que el de su expareja, el esgrimista también quiso sincerarse sobre cómo han sido los últimos meses de su vida: «Salí enamorado de Anabel Pantoja de Supervivientes. Cuando no lo he estado, lo he dicho». Por si fuera poco, contamos con el testimonio de Miriam Saavedra, que confesó que: «He estado a punto de casarme con un americano, pero al final no ha podido ser. He vendido el anillo de pedida».

Miriam Saavedra: «Me gustaría reconstruirme el himen. Quiero volver a ser virgen».#pasaportemiriam — Deluxe (@DeluxeSabado) June 9, 2023

El invitado de Viernes Deluxe de esta noche

Después de todo, y tras una tremenda expectación, por fin se ha dado a conocer el invitado bomba de Viernes Deluxe que podremos disfrutar esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco. Estamos ante un rostro tremendamente conocido dentro del programa, que no ha dudado un solo segundo en enfrentarse al PoliDeluxe de Conchita.

Estamos hablando, cómo no, de Belén Esteban. La de Paracuellos ha querido aprovechar esta ocasión para someterse a ese último polígrafo de su historia. No es ningún secreto que ha dado grandes momentos tanto a Sálvame como al Deluxe, por lo que quiere poner la guinda del pastel de la mejor manera.

Por lo tanto, estamos completamente convencidos de que vamos a ver una de las entregas más honestas y, sobre todo, emotivas que se recuerdan. Tan solo queda una semana para despedir para siempre Sálvame, por lo que Belén Esteban ha querido empezar a cerrar etapas a través de este PoliDeluxe. No te pierdas la nueva entrega de Viernes Deluxe esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.