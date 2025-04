‘De Viernes’ confirma a sus invitados de hoy (viernes, 4 de abril)

La noche del viernes cuatro de abril está marcada en el mundo de la televisión por el estreno de Tu cara me suena, que llegará con su edición 12 a Antena 3. El fichaje de Bertín Osborne hace que crezca todavía más el interés en un programa que nunca falla. De viernes tendrá que luchar por mantener su audiencia, ya que se esperan datos espectaculares para ver regreso de Ángel Llácer y el estreno de Florentino Fernández en el jurado del programa de Imitadores. Telecinco, por su parte, contará con los protagonistas del culebrón que ha llenado su parrilla en los últimos días en un cara a cara que se espera esté lleno de tensión y reproches.

Desde hace dos semanas saltó a la palestra Jessica Bueno, que concedió una entrevista al programa (en el que colabora como comentarista de Supervivientes) para hablar de su ruptura con el cantante Luitingo. A colación salió a relucir la mala relación que tiene con su ex marido, Jota Peleteiro, ex futbolista de equipos como el Eibar, y su aventura en Inglaterra en equipos como el Brentford F. C., Birmingham City y Aston Villa. Desde 2022 decidió abandonar el deporte profesional tras una última etapa en el Alavés, momento en el que decidió centrarse en el mundo de los negocios.

No se esperaba su salida a la palestra, pero el gallego respondió a las acusaciones que su ex lanzó desde el plató, dando una entrevista que se emitió la pasada semana. En ella, negaba que estuviese arruinado y que no había fallado en los pagos de su obligación como padre, apuntando a que además tenía que hacerse cargo durante su relación de gastos de la familia de Jessica.

Para competir contra Tu cara me suena, De viernes anuncia un enfrentamiento en plató entre los dos, por lo que se espera que salten chispas en directo. No serán los únicos, ya que habrá tiempo para que el marido de Laura Cuevas, concursante de Supervivientes, también se siente.

Carlos Calderón ya contó en Fiesta cómo descubrió la infidelidad de su mujer, algo que pasó meses antes de su entrada en el programa de Telecinco, pero no fue la única que sufrió. En el plató hablará de las crisis que han pasado juntos y de cómo es su vida de pareja con la que fuera amiga y confidente de Kiko Rivera y Anabel Pantoja durante los años que pasó viviendo en Cantora con su familia (su padre era el mayoral de la finca).

Además, se repasará la última hora de lo ocurrido en Cayos Cochinos con todos los expertos del programa. Terelu Campos, Olga Moreno y María Jesús Ruiz, además de Gabriela Hahlingag, novia de Manuel González; Vier Márquez, amigo de Montoya; Gonzalo, prometido de Makoke; Elena Zapico, madre de Pelayo; y Charli, novio de Carmen Alcayde comentarán la gala del jueves.