Tras la salida de Terelu Campos de Supervivientes, el resto de concursantes han ido ganando protagonismo, especialmente nombres como Anita y Montoya, que siguen siendo los protagonistas de la parrilla de Telecinco tras su paso por La isla de las tentaciones. Pero hay otra concursante que se ha convertido en protagonista de las últimas horas, aunque no tiene nada que ver con el tema que se esperaba. Laura Cuevas llegaba al concurso gracias a su vinculación con el clan Pantoja después de haber vivido durante más de 20 años en Cantora, ya que es la hija del que fuera mayoral de la finca, pero sus tramas ya nada tienen que ver con la cantante. Ahora, el interés se ha centrado en su vida privada, algo que hasta ahora había tenido poco interés, pero su salto a ser un personaje de Telecinco ha provocado que salgan a la luz sus trapos sucios.

Carlos Calderón, el marido de Laura, acudía al plató de Fiesta, el programa de los fines de semana presentado por Emma García. Hasta allí ha acudido para aclarar sus palabras, después de anunciar en el plató de Supervivientes que su mujer le ha sido infiel. Amor Romeira fue la primera que lanzó esta información hace días, pero ha sido el propio implicado el que quiso zanjar los rumores en directo, con la intención de que no perjudique el concurso de su mujer. Con la presentadora vasca ha querido dar todos los detalles de lo sucedido en aquel episodio que ahora vuelve para romper la estabilidad de su matrimonio.

«Laura es muy ‘boca chancla’, yo pensaba que ella no quería que se supiera, porque cuando me lo dijo en casa me dio esa sensación. Ella me avisó de que podían salir personas, en plural, que contasen en televisión que habían tenido algo con ella», fue el primer aviso que le dio.

Suavizando mucho que estaban en un momento de crisis, Juan Carlos ha relatado que aquella infidelidad llegó en un mal momento para la pareja. «Cuando pasó aquello nuestra relación estaba un poquito distante. Ella no es de hablar, ella es de actuar», de esa manera ha dejado claro que su mujer es tan temperamental como está pareciendo en su convivencia en los Cayos Cochinos.

Todo ocurrió cuando él se encontraba fuera de Sevilla por un viaje de trabajo y regresó antes de lo esperado: «Estaba de formación en Valencia. Salí de allí de madrugada, cuando llegué a casa, ella no estaba. Me pareció extraño y fui a buscarla a casa de una supuesta amiga que resultó ser un amigo».

La casa no era tal, ya que se trataba de un bar en el que Laura Cuevas estaba junto a otro hombre. «Era un compañero suyo de trabajo por el que yo tenía la mosca detrás de la oreja. A ese chico le dijo que estábamos separados, algo que no era verdad, así que imagino que a él también le tenía engañado», ha desvelado a los espectadores de Fiesta.

Después de confirmar la infidelidad, muchos espectadores siguen sin entender cómo siguen teniendo relación, algo que el propio Juan Carlos ha querido aclarar. «En ese momento yo no la perdoné y nos distanciamos, pero con el tiempo ella acudió a mí para pedirme un favor que no quiero contar y yo… pues la ayudo», así comienza un acercamiento que terminó en reconciliación.

«Al final, el roce hace el cariño y yo seguía enamorado. Lo que yo quiero es que ella valore un poquito cómo yo soy con ella y podamos tener una relación normal porque yo a ella la quiero muchísimo», así se ha abierto el invitado de Fiesta sobre sus sentimientos hacia Cuevas.