La aventura de Terelu Campos por Honduras ha finalizado de manera oficial. La colaboradora televisiva manifestó, el pasado domingo 23 de marzo, que no deseaba continuar en el formato de supervivencia. Por mucho que intentó superar la marca de los 21 días que había impuesto su hermana, Carmen Borrego, llegar a 18 supuso su máximo. Pues, tal y como ella ha manifestado, a nivel físico no se encontraba en su mejor momento. «Han sido suficientes para mi cuerpo», indicó. Aún así, la tertuliana no quiso finalizar su andadura sin someterse al icónico puente de las emociones. Una travesía donde habló de su familia, de su hija y de algunos de los momentos más complicados de su vida.

Desde entonces, los espectadores de Supervivientes 2025 han tenido la oportunidad de ver momentos importantes de la salida de Terelu del concurso. De hecho, su primera mirada en el espejo tras semanas en la isla o su primera comida han sido algunas de ellas. Pero, entre tema y tema, la colaboradora televisiva se ha sincerado y ha querido darle una pequeña recomendación a todos aquellos futuros concursantes que quieran asistir al reality. Unas declaraciones con las que ha dejado claro que, aunque su estancia en los Cayos Cochinos no será mayor que la de sus compañeros, los días vividos le han servido para conocer el peor y el mejor lado de esta experiencia.

«Chicos y chicas, si alguna vez os llaman para venir al programa, no creáis que lo mejor es traer un peine, un peluche como almohada o un cojín», comentó. Y es que, si ella hubiera sabido cómo era vivir la experiencia de Supervivientes, no hubiera llevado el objeto que llevó. «Lo fundamental es traerse una toalla, hacedme caso. Con esto te puedes secar en el mar cuando llega la noche, y con esa misma toalla la puedes enrollar, y se convierte en una almohada. Cumple dos funciones», indicó.

Para muchos participantes, la ausencia de comida o los insectos suele ser lo más duro del concurso. Pero, en el caso de Terelu Campos, lo peor han sido las tormentas. «Cuando tú estás dormida y de pronto dices: ‘me ha caído una gota’. Y de repente, correr y correr a no sé dónde, porque no hay ningún sitio donde refugiarte», explica.

Recordemos que los concursantes ya han vivido las primeras tormentas de Honduras, las cuales tuvieron lugar a pocos días de comenzar el concurso. De hecho, durante la primera lluvia, Campos activó el protocolo de abandono, por primera vez, al no querer seguir mojándose de esa manera.

Asimismo, la ex concursante ha indicado que esta experiencia, aunque corta, le ha ayudado a centrar sus ideas. «La cabeza es lo más poderoso que tenemos todos, y cuanto más la tengas aquí, mejor estarás», confesó. Esta noche, en la gala de Supervivientes, la tertuliana aparecerá en el plató para contar cómo ha sido su experiencia por Honduras. Un reencuentro con Jorge Javier Vázquez que promete no dejar indiferente a nadie.