‘De Viernes’ confirma a sus invitados de hoy (viernes, 21 de febrero)

Santi Acosta y Bea Archidona vuelven una semana más al plató principal de Mediaset para recibir a los grandes protagonistas de la semana en el mundo del corazón. ¡De Viernes!, continúa tratando de acercarse a El Desafío, el que hasta la semana pasada era su rival más directo en la parrilla de las cadenas nacionales. Pero hace siete días apareció un nuevo competidor, como fue José Mota, que le pisó los talones en audiencias, por lo que el equipo del programa deberá intentar recuperar el terreno perdido. El concurso de famosos de Antena 3 ganó con un gran 15 % de cuota, mientras que el espacio de Mediaset logró un 10,1 % de share, superando por poca distancia al estreno de José Mota No News, que aterrizó en La 1 con un 9.2 %.

La semana pasada fue Agatha Ruiz de la Prada la que acudió como invitada, confirmando en directo su ruptura con José Manuel Díaz Patón, su pareja durante los últimos años. La relación parecía ir muy bien, pero todo se torció cuando la diseñadora de moda hizo un comentario en televisión hablando sobre los gitanos, que no gustó nada a Lolita Flores. La hija de Lola Flores no tardó en mostrar en redes sociales su descontento con la frase, lo que provocó un cruce de comunicados y declaraciones en los siguientes días. Uno de los que salió en defensa de Agatha fue, como no podía ser de otra manera, su pareja, pero parece que eso desencadenó una crisis que nadie podía esperar.

Desde ese momento, el abogado comenzó a ser el hombre más buscado por la prensa del corazón, protagonizando grandes momentos con la reportera Marta Riesco, a la que concedió una entrevista en el interior de un autobús e incluso le regaló una docena de huevos. También ha saltado como colaborador de Mañaner@s y ha dado entrevistas en Y ahora Sonsoles y en TardeAR.

Lo que más sorprendía es que en todas estas intervenciones no dejaba claro si había una crisis entre la pareja, algo que se ha terminado por confirmar. Es por eso que Díaz Patón será el invitado estrella de De Viernes en la noche del 21 de febrero de 2025. En uno de los platós más míticos de la cadena de Fuencarral, el ex novio de Ágatha Ruiz de la Prada estará respondiendo a las preguntas de Bea Archidona, Santi Acosta y todos sus colaboradores.