TardeAR ha comenzado una nueva etapa, ya sin Ana Rosa Quintana, con la incorporación de nuevos colaboradores al programa para suplir la salida de su presentadora titular. Entre ellos se encuentran Ágatha Ruiz de la Prada, que se encuentra de plena actualidad por su crisis con José Manuel Patón, el que parece que ya no es su pareja. Esta llegada de la diseñadora de moda ha coincidido con el anuncio de Lolita Flores de que abandonará su puesto como colaboradora en las próximas semanas.

Hay que recordar que la hija de Lola Flores y la diseñadora de moda tuvieron un encontronazo por culpa de una desafortunada frase de Ágatha durante una entrevista en el programa Fiesta, en la que dijo que vive «como las gitanas». Con esa frase quiso explicar cómo estaba viviendo por culpa de la reforma que está realizando en su vivienda, que no le permite tener luz y ha provocado que haya un enorme desorden. Esas palabras no gustaron nada a la intérprete de Sarandonga, que no dudó en expresar en redes sociales su malestar y afear esa frase, reivindicando así un respeto para la comunidad gitana. Este enfrentamiento se solucionó en privado entre ellas, pero José Manuel Patón, pareja de Ruiz de la Prada, no dudó en aprovechar la presencia de la prensa para asegurar que Lolita solamente estaba intentando «ganar fama» con esa protesta. Esta defensa parece haber provocado una crisis en su relación, algo que se está pudiendo ver en programas como Ni que fuéramos shhh, Mañaneros o Y ahora Sonsoles.

Lolita Flores anuncia que abandona ‘TardeAR’

En la tarde del martes cuatro de febrero, la artista ha regresado a la mesa como colaboradora y ha tenido que opinar sobre la crisis de pareja entre Ágatha y Patón, momento que ha aprovechado para anunciar la noticia. «No sé si coincidiré o no con ella, porque me queda muy poquito», ha dicho ante la sorpresa de los espectadores.

Las razones son, según ella, nada más que profesionales: «En marzo empiezo una película y me tengo que ir del programa». Pero no es el único compromiso: «Empiezo una película y otro programa de televisión y me tengo que ir. Sé que esta siempre será mi casa para volver», ha seguido.

Aunque no ha querido opinar sobre la pareja, sí que les ha mandado un mensaje: «Aparte de felicitar a Ágatha, si realmente ha roto con su pareja, que no lo sé, pues ella tendrá sus motivos. No voy a hablar más del tema. Lo único que os pido es que el día que queréis lanzar a una estrella, llamadme». De esa manera, ha querido recordar que el abogado ha saltado a la fama gracias a ella.

Lolita tendrá que volver a ‘Tu cara me suena’

Aunque en la temporada pasada no hubo problemas, la colaboradora tendrá que centrarse en la grabación de esa nueva película y de las galas de la nueva temporada de Tu cara me suena, que se espera que arranquen en primavera. Este año, más que nunca, su presencia en el espacio de imitadores es importante después de la baja confirmada de Carlos Latre.

Uno de los puntos más fuertes del programa de Antena 3 era la conexión que Latre, Lolita Flores, Ángel Llácer y Chenoa tenían cada noche, pero el que seguramente sea el mejor jurado de la televisión se ha roto. Pese a que el cómico catalán no triunfó con su Babylon Show para poder robar audiencia a El Hormiguero y a La Revuelta, sí que sigue ligado a Mediaset, ya que hace apenas unos días ha debutado en El programa de AR como colaborador con sus imitaciones.

De esta manera, Latre seguirá siendo una cara de Telecinco y próximamente tendrá nuevos proyectos en el grupo de Fuencarral, siendo una baja muy importante para Tu Cara Me Suena.