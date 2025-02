‘De Viernes’ confirma a sus invitados de hoy (viernes, 14 de febrero)

De Viernes se enfrenta esta semana a una de sus noches más complicadas, debido a que no solamente tendrá que competir contra El Desafío, también llegará a La 1 el nuevo programa de José Mota, que contará con Kiko Rivera como invitado estrella. Como plato fuerte, Bea Archidona y Santi Acosta contarán en su plató con dos mujeres que han sido protagonistas de la actualidad desde hace semanas y que pertenecen al mundo del corazón desde hace décadas.

Massiel, la cantante que ganó Eurovisión en el año 1968 para España, se sentará en directo en el plató de Mediaset para contar cómo está siendo su lucha contra el cáncer. Después de que la semana pasada anunciase la enfermedad que padece y que la ha obligado a permanecer alejada de la vida pública en los últimos meses, ahora con más fuerza por un cáncer de pulmón que la hizo estar muy enferma incluso en el verano de 2024, momento en el que falleció su hermano. La muerte suerte se ha cebado con la artista, de 77 años, que sufrió un atropello el pasado mes de noviembre. «De repente me veo en el suelo sangrando como un cerdo, me habían partido la frente, la nariz y la boca», explicó hace siete días.

Agatha Ruiz de la Prada reaparece

La diseñadora de moda está inmersa en la promoción de sus memorias, pero también en su trabajo como colaboradora en TardeAR, donde ya ha tenido que enfrentarse a los rumores sobre su relación con José Manuel Patón. Todo apunta a que la pareja habría roto, o al menos estaría pasando una gran crisis, por lo que se espera que pueda aclararlo todo.

Por el momento no ha querido contarlo en el programa de las tardes, que ahora presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco tras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañana. El motivo no es otro que no romper el contrato de confidencialidad y de exclusividad con el programa de Santi Acosta y Bea Archidona.

Como es habitual, además de los invitados, De Viernes contará con expertos para comentar las novedades de los últimos días en la casa de GH DÚO y, además, del fenómeno La isla de las tentaciones. Montoya y su carrera por la playa se han convertido en meme en todo el planeta, además de hacer crecer la audiencia del programa de Sandra Barneda hasta datos que hace años no alcanzaba.

Estos son los contenidos del programa de Telecinco, que se podrán ver a partir de las 22:00 h.