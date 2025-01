El susto de Victoria de Marichalar en ‘El Desafío’: «He visto mi vida pasar en dos segundos»

Victoria de Marichalar debutó con mal pie en El Desafío por culpa de la apnea, la prueba estrella del programa y en la que no pudo pasar de un minuto y medio aguantando la respiración bajo el agua. La sobrina del rey Felipe VI ha ocupado la última posición de la clasificación durante siete días después de recibir las puntuaciones más bajas del jurado, un duro golpe para arrancar esta primera aventura televisiva. Para su segundo reto, la influencer se ha tenido que enfrentar a otra complicada prueba como son las Pasarelas de vértigo, en la que ha tenido que poner a prueba su miedo a las alturas y su equilibrio.

Se trata de una enorme plataforma en la que hay ocho estrechos tablones de madera suspendidos en el aire y que se mantienen en el aire colgados solamente por dos cables, por lo que se mueven con mucha facilidad. Su misión ha sido la de conseguir subir por ellos sin caerse, algo ya realmente complicado. Pero no acaba ahí su misión, ya que una vez llegue arriba debía colocar una bombilla en un casquillo. En un principio puede parecer una tarea sencilla, pero al encontrarse a ocho metros de altura y con poca estabilidad es algo que le puede costar la prueba. La única buena noticia es que no ha corrido ningún peligro gracias a una línea de vida que le salvaría de cualquier caída.

Con el mal resultado de la semana pasada, Victoria ha llegado a los ensayos de esta nueva prueba llena de nervios al ver la altura de su prueba. Al comprobarlo, la palabra que le salía era «chungo» y rápido ha preguntado si era «seguro».

En su primera toma de contacto ha podido comprobar la dificultad, ya que todo se mueve y mantenerse sobre los tablones es complicado. «Cada vez que escucho un ruido me voy», asegura, por eso pide mucho silencio para no perder la concentración.

En ese primer intento ha tenido un susto y ha caído del tablón al perder el equilibrio cayendo desde una altura considerable. «He visto mi vida pasar en dos segundos», ha dicho completamente angustiada. Por suerte, como decíamos al principio, una línea de vida le ha servido para no caerse al suelo, por lo que se ha quedado en un gran susto, pero nada más.

Así ha ido la prueba de Victoria de Marichalar en ‘El Desafío’

Tras ver los ensayos, la participante no se ha mostrado muy esperanzada de cómo podía irle: «Espero no caerme, porque los nervios me pueden siempre, pero estoy positiva». Pese a los malos pensamientos, la influencer ha conseguido superar el reto que el programa le ha puesto.

El jurado ha valorado positivamente la gran cantidad de elementos que tenía en contra, ya que es posible que en las imágenes de televisión parezca una prueba más fácil de lo que en realidad es. Además, también han destacado que ha comenzado muy negativa, pero a lo largo de los minutos iba ganando confianza y ha logrado un cambio de actitud total.

Aunque no le han querido dar pistas, sí que han adelantado que Victoria podría estar contenta, ya que le darían mucha mejor puntuación que la semana pasada, cuando quedó en última posición de la clasificación general.