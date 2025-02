Pablo López deja plantada a Victoria Federica en ‘El Desafío’: «Hay que hacer caso a los médicos»

Victoria Federica sigue con su gran progresión en El Desafío, llegando a colocarse en segunda posición de la clasificación, por detrás de Gotzon Mantuliz, que se mantiene en lo más alto desde los primeros días con gran ventaja. Para intentar asaltar el liderato, la nieta del rey emérito se ha enfrentado a un reto en el que debía convertirse en la batería de Pablo López, teniendo que actuar en directo con él, formando parte de su banda en la canción Mi enemigo, uno de sus grandes éxitos.

Todo estaba previsto y la concursante había ensayado durante varios días con su banda, pero todo ha cambiado de golpe a la hora de acudir al plató. Al comenzar la prueba, Roberto Leal ha tenido que anunciar un cambio de última hora que afectaba mucho al desarrollo, ya que López no ha podido acudir a su cita. Antes de comenzar, el presentador ha explicado que «han estado ensayando hasta ayer mismo», pero todo se ha complicado en pocas horas, dando entonces paso a un vídeo del cantante, en el que ha explicado el motivo de su ausencia.

«Bueno, desde el encierro obligatorio, hay que hacer caso a los médicos, que uno es un poquito burro a veces», ha comenzado diciendo. Para tranquilizar, ha dicho que «todo está bien», pero que siente «muchísimo no poder estar» en el plató con Victoria y el resto de la banda.

A la concursante le ha dicho que se ha implicado de una gran manera en los ensayos y que se ha implicado de forma espectacular en la canción, por eso le ha dolido especialmente no poder estar allí para rematar la faena. Pero no por eso se ha tenido que cancelar la actuación, ya que ha pedido ayuda a un buen amigo, conocido por todos los espectadores.

Ha recordado un refrán que dice que «el amigo mayor es quien te ampara», dejando en manos (o más en concreto en La Voz) de Antonio Orozco el tener que cantar su canción más famosa. «Antonio lo va a bordar y espero que no lo haga mejor que yo, si no, me voy a cabrear muchísimo», así ha terminado el mensaje el malagueño.

Para evitar rumores, el programa ha mostrado una foto en la que el artista y la influencer aparecían en el estudio ensayando, demostrando que sí han tenido contacto. «Hay que decir que Pablo está bien, esto es importante, y que esperemos tenerlo aquí algún día prontito, para disfrutar de su talento, pero el reto de Victoria tiene que salir adelante», así ha aclarado todo.

Para que el show siga, Antonio Orozco ha sido el sustituto de lujo, alguien en el que el malagueño confía por completo gracias a su amistad, tanto persona, como en La Voz. Se trata de la segunda vez que el catalán acude al programa, ya que hace unas pocas semanas acudió como jurado invitado, pero esta vez es mucho más complicada.

«Estoy acojonado», es lo primero que ha dicho nada más entrar al plató. «He hecho un montón de cosas raras en la vida, pero creo que esta es la más difícil, porque sustituir a Pablo es imposible. Pero, lo es más cuando te avisan unas horas antes», así ha querido dejar claro que apenas ha tenido tiempo para prepararse para actuar con Victoria Federica.

«Me gustaría estar a la altura, pero por ella, porque ha ensayado mucho y ha trabajado mucho», así se ha justificado antes de su actuación. «He estudiado todo lo que he podido en el tren», ha dicho antes de dejar claro que es un «honor» sustituir a su amigo, al que desea que se pongo bien muy pronto.

Hay que dejar claro que Pablo López no está enfermo en estos momentos, ya que El Desafío se grabó en la primavera de 2024, por lo que fue en aquel momento cuando enfermó.