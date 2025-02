Pese a que el buen ambiente reina desde el primer día entre los concursantes de El Desafío, con el paso de las semanas los ánimos se van caldeando por las ganas de conseguir una buena puntuación. Esa ambición es la que ha provocado que Susi Caramelo haya dejado a un lado las risas y el buen humor que suele tener siempre, para sacar su lado más competitivo en su enfrentamiento directo con Victoria Federica. Aunque la prueba comenzó con ánimos por las dos partes, al final de la noche la humorista ha terminado muy enfadada y llorando por la rabia que no ha podido aguantar.

La gala ha comenzado con Susi y Victoria enfrentándose en un duelo con un Segway, una especie de patinete en el que guardar el equilibrio es primordial para que se mueva, con el que debían superar una serie de obstáculos. Pero ahí no acababan los problemas, ya que todas esas maniobras han tenido que realizarlas a ocho metros de altura, por lo que han tenido que estar protegidas con una línea de vida, es decir, una cuerda con la que evitar caer al suelo en caso de que se saliesen del estrecho circuito.

La primera en realizar la prueba ha sido Susi, que ha superado sus miedos y anunciaba que se lanzaría como una kamikaze para no poder pensar en el vértigo. Se ha acordado de Chenoa, que en la anterior edición se quedó completamente bloqueada en esta misma prueba en un primer intento, aunque más tarde logró superar sus miedos.

Con un tiempo 1:14 se las prometía muy felices y aseguraba que había sido su mejor marca, por lo que pensaba que se lo pondría muy complicado a su rival. En cambio, Victoria Federica (a la que ya hemos podido ver encima de un patinete), ha demostrado que podía hacer mejor, parando el crono en 1:05.

La nieta del rey emérito se ha crecido y en el sexto programa ha demostrado que está muy cómoda con sus compañeros y ante las cámaras. Pese a la derrota, Susi esperaba una buena puntuación, pero a la hora de conocer el veredicto del jurado se ha llevado un enorme chasco al comprobar que iba a ser la última clasificada de la noche, compartiendo posición con Lola Lolita.

«Esto no es justo ya. Hoy me empiezo a mosquear ya. Hay gente que ha fallado la prueba y yo hecho una cosa chunguísima. Me da igual que haya perdido en competición contra Victoria, no lo veo justo», ha comenzado a decir muy enfadada. «Me habéis tomado como la diana del programa», ha sentenciado.

Mientras Susi se ha llevado 5 puntos, teniendo que soportar llevarse la mínima puntuación de dos de los jurados, Victoria Federica ha conseguido 15, por lo que se ha llevado un cuarto puesto de la noche.

Pese a la victoria de Roberto Brasero, que ha sido una gran alegría para todos los compañeros, Susi seguía muy dolida al final de noche y no ha podido festejarlo con su habitual alegría. Incluso al final del programa se la ha visto llorar de impotencia, siendo consolada por Gotzon Mantuliz.