Esta semana Valeria Ros regresó a ‘Zapeando’ con su sección “Lo que compras y lo que te llega”. Se trata de una sección en la que la colaboradora enseña a los espectadores productos que ha comprado a través de las redes sociales, al mismo tiempo que los prueba en directo.

De esta manera, la colaboradora de ‘Zapeando’ apareció con un “traje de sauna”, para conseguir llevar a cabo su “plan détox”. Un plan que decidió seguir con un traje que según la opinión de las redes sociales, supuestamente, es de alta eficacia.

«Esta maravilla que llevo puesta es para ver si pierdo 100 gramos en el tiempo que estoy en directo», contó la colaboradora sobre el producto que quería presentar a los espectadores.

De esta forma, Valeria Ros se enfundó en el “traje sauna”, aunque tenía un inconveniente, el calor que daba este traje que no le dejaba apenas respirar. “Ahora mismo tengo agua por abajo», confesaba a los espectadores la colaboradora de ‘Zapeando’.

Lo que no se esperaba Valeria Ros era el mal rato que estaba a punto de pasar en directo, levantándose de la silla para comunicar a sus compañeros que tenía que quitarse el traje.

«No sabéis lo mal que lo estoy pasando, no tengo ni energía. ¿Os importa que me desnude? Es que no puedo más, me voy a caer y no me pagáis tanto», señalaba la colaboradora, que finalmente, decidió quitarse por lo menos la parte de arriba del “traje sauna” para estar un poco más cómoda.