Manuel Cortés, hace tan solo unas semanas, ponía punto y final a su aventura en Supervivientes 2023 como consecuencia de un grave problema de salud. Tras recuperarse en el hospital, el cantante ha concedido una entrevista a los compañeros de Diez Minutos. Entre otras cuestiones, se ha sincerado sobre su paso por el reality, lo sucedido con Asraf Beno y, cómo no, ha aprovechado la ocasión para lanzar un contundente mensaje a Isa Pantoja.

En esta entrevista, Manuel Cortés se ha mostrado muy sincero: “Todo lo que se ha contado de la polémica en plató es absolutamente mentira”. De esta manera, deja claro que son falsas las presuntas agresiones en plató, por las que Carmen Borrego e Isa Pantoja tuvieron que salir por otra puerta y escoltadas.

No es ningún secreto que la hermana de Kiko Rivera se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el concurso de Manuel Cortés y Alma Bollo. Y, como consecuencia, también de la relación de estos con Asraf Beno. De esta manera, el hijo de Raquel Bollo ha reconocido que esos comentarios le han dolido, y mucho.

“Creo que ha creado un movimiento contra mí. Isa, con los comentarios y las cosas tan feas que ha estado dejando caer sobre mí, que además sabe perfectamente que son falsas, y que si no las aclara bien, tomaré medidas, ha ido a sentenciarme”, aclaró Manuel Cortés en su entrevista exclusiva para Diez Minutos.

De esta manera, ha dejado claro que su actitud y la de su madre, en la sonada discusión con Isa Pantoja, fue algo “normal”. Al final, se mostraban molestos por lo que Isa Pantoja había dicho y “lo que había dejado en el aire”, especificó. Lejos de que todo quede ahí, el hermano de Alma Bollo afirmó que, desde su regreso de Honduras, su prima no se ha puesto en contacto con él.

“Eso son detalles que se quedan grabados. No se lo dije porque fuera su obligación, pero hubiera sido un detalle por su parte”, aseguró el exconcursante de Supervivientes 2023. “Yo siempre la he respetado y la he tratado con cariño”, reconoció. Además, añadió: “Yo no digo que Isa sea mala persona, pero conmigo sí lo ha sido. (…) Que cada uno juzgue por lo que haya visto. A mí no me gustan sus formas, siempre ha ido por detrás conmigo y, cada vez que ha podido, me la ha jugado”.